Son dakika! Kocaeli'deki bıçaklı kavgada iki komşularını öldürdükleri iddiasıyla yakalanan anne ile oğlu adliyede
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika! Kocaeli'deki bıçaklı kavgada iki komşularını öldürdükleri iddiasıyla yakalanan anne ile oğlu adliyede

Son dakika! Kocaeli'deki bıçaklı kavgada iki komşularını öldürdükleri iddiasıyla yakalanan anne ile oğlu adliyede
Anadolu Ajansı / Fatih Gürbüz - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki bıçaklı kavgada komşusu ve kızını öldürüp iki kişiyi yaraladıkları öne sürülen anne ile oğlu adliyeye sevk edildi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki bıçaklı kavgada komşusu ve kızını öldürüp iki kişiyi yaraladıkları öne sürülen anne ile oğlu adliyeye sevk edildi.

Osman Yılmaz Mahallesi'nde dün akşamki bıçaklı kavgada gözaltına alınan H.Y. ve annesi T.Y'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından Gebze Adliyesi'ne sevk edildi.

Kavgada hayatını kaybeden Ahmet A. ve kızı Ebru A'nın cenazeleri, Sultan Orhan Mahallesi İlyasbey Camisi'nde ikindi vakti kılınacak namazın ardından toprağa verilecek.

Ahmet A'nın eşi Fatma A. ile ağabeyi Mustafa A'nın ise hastanedeki tedavileri sürüyor.

Olay

Osman Yılmaz Mahallesi 644. Sokak'ta annesi T.Y. ile yürüyen H.Y, daha önce davalık oldukları komşuları Ahmet A, eşi Fatma A, kızı Ebru A. ile ağabeyi Mustafa A. ile karşılaşmış, iki aile arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüşmüştü.

Husumetli oldukları aileye bıçakla saldıran H.Y. ve annesi T.Y, polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Kavgada yaralanan Ahmet A, Fatma A, Ebru A. ve Mustafa A. ambulansla çevredeki hastanelere kaldırılmış, Ahmet A. ve kızı Ebru A. hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Son dakika! Kocaeli'deki bıçaklı kavgada iki komşularını öldürdükleri iddiasıyla yakalanan anne ile oğlu adliyede
Son dakika! Kocaeli'deki bıçaklı kavgada iki komşularını öldürdükleri iddiasıyla yakalanan anne ile oğlu adliyede
Son dakika! Kocaeli'deki bıçaklı kavgada iki komşularını öldürdükleri iddiasıyla yakalanan anne ile oğlu adliyede

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Gürbüz

Komşu dehşetinde babanın ardından 56 bıçak darbesiyle yaralanan kızı da kurtarılamadı
Komşu dehşetinde babanın ardından 56 bıçak darbesiyle yaralanan kızı da kurtarılamadı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Ziya Selçuk Hulusi Akar Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Bülent Ersoy Demet Akalın Seren Serengil
Spor Ali Koç Rıza Kayaalp Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika! Kocaeli'deki bıçaklı kavgada iki komşularını öldürdükleri iddiasıyla yakalanan anne ile oğlu adliyede - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.8.2021 15:30:39. #1.15#

title