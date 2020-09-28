Son dakika haber... Kobani soruşturmasında şüpheliler için ek gözaltı talebi (2)

Son dakika haberi: ŞÜPHELİLER HAKKINDA 4 GÜN EK GÖZALTI KARARISoruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bu sabah adliyeye getirilen şüpheliler için Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğinden ek gözaltı süresi talep etti.

ŞÜPHELİLER HAKKINDA 4 GÜN EK GÖZALTI KARARI

Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bu sabah adliyeye getirilen şüpheliler için Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğinden ek gözaltı süresi talep etti. Ankara 3'üncü Sulh Ceza Hakimliği, talebi kabul ederek Sırrı Süreyya Önder, Nazmi Gür, Ayla Akat Ata, Emine Ayna, Emine Beyza Üstün, Bircan Yorulmaz, Bülent Barmaksız, Can Memiş, Dilek Yağlı, Gülfer Akkaya, Günay Kubilay, Zeki Çelik, Ali Ürküt, Altan Tan, Pervin Oduncu, Alp Altınörs, Berfin Özgü Köse, Cihan Erdal, Ayhan Bilgen ve İsmail Şengün hakkındaki gözaltı süresinin yarından geçerli olmak üzere 4 gün süreyle uzatılmasını kararlaştırdı. Şüpheliler, adliyedeki işlemlerinin ardından tekrar Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Görüntü dökümü: Şüphelilerin otobüsle adliyeden çıkışı

Haber-Kamera: Özkan ARSLAN-Fatih POYRAZ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih POYRAZ