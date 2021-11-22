Son Dakika: Durumu kritikleşen Kadir İnanır ameliyata alındı! Hastaneden ilk açıklama geldi

Rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve beyin damarında pıhtı atması sonucu yoğun bakıma alınan Kadir İnanır, dün akşam saatlerinde ameliyat oldu.

AMELİYATI BAŞARILI GEÇTİ

Pamukkale Üniversitesi Rektörü Ahmet Kutluhan, İnanır'ın sağlık durumunun iyi olduğunu ve felç riskinin olmadığını açıklamıştı. Kadir İnanır'ın klinik seyrinde sapma gözlenmesi üzerine ameliyat olduğu öğrenildi. Konu hakkında sosyal medyada açıklama yayımlayan Pamukkale Üniversitesi Hastanesi, "Üniversite Hastanemizde tedavi altında olan değerli sanatçımız Kadir İnanır'ın klinik seyrinde bir sapma gözlenmesi üzerine akşam üzeri ameliyata alınmıştır. Ameliyat başarılı geçmiş olup, kendisinin yoğun bakımda tedavisi devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.

KADİR İNANIR'IN EŞİ: BÜTÜN ZORLUJLARI AŞACAK GÜÇTE VE CESARETTE

Sosyal medya hesabından eşinin sağlık durumu hakkında bilgi veren Jülide Kural "Bildiğiniz gibi Kadir İnanır Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde tedavisine devam etmektedir. Hastalığın seyrinde yeni bir durumun gelişmesiyle, 21 Kasım Pazar günü gerçekleşen başarılı bir operasyonun ardından, rutin kontrollerin yapılabilmesi için yoğun bakım ünitesine alınmıştır. Ameliyat sonrası sağlık durumunda olumsuz herhangi bir durum saptanmamıştır. Çok sevdiği halkının, onun yanında olduğunu kalbinden hissettiğine eminim. Zor bir durum ama Kadir İnanır hepinizin bildiği gibi bütün zorlukları aşacak güçte ve cesarettedir. Her zaman söylediği gibi bu ülkeye mutlaka büyük 'barış' gelecek ve o günün sevincini hepimiz birlikte yaşayacağız. Saygılarımla" dedi.

"BİRKAÇ GÜN YAKIN TAKİP YAPILACAK"

Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan ve Prof. Dr. Çağdaş Erdoğan kameralar karşısına geçerek açıklama yaptı. Prof. Dr. Kutluhan, İnanır'ın felç durumunun olmadığını belirterek şunları söyledi: "Beyin damar hastalığı ön tanısıyla servise alınıp yatışı yapılmıştır. Kendisini dün akşamki ziyaretimde bilinci açık olup, yakın takip edilmek üzere kendisine de bildirilmiştir. Şu anda da yakın takibimiz devam etmektedir. Bu beyin damar hastalığı seyri açısından hafif, gayet hasar vermeden atlatılabildiği gibi daha ağır sonuçlar doğurabildiğinden birkaç gün daha yakın takibi gerekmektedir. Gerekli önlemler alınmış ve tedavisine başlanmıştır."

"KADİR İNANIR'IN HERKESE SELAMI VAR"

Kutluhan, İnanır'ın herkese selamı olduğunu, saygılar sunduğunu ve teşekkür ettiğini belirterek, şöyle devam etti: "Hastanemiz bu hastalığın tedavisi için tüm doktor, ekipman ve cihazlara sahiptir. Ayrıca böyle durumlarda hastanın seyahat etmesi uçakla da olsa sıkıntılı olabileceğinden bu riske girmemek gerekir. Tıbben sevki birkaç gün sonra olabilir. Şu anda felçten söz edemeyiz. Hastamızda böyle bir durum yoktur. Ancak gelişebileceği endişesiyle zaten yakın takip ve tedavi ediyoruz."

Kadir İnanır'ın doktoru PAÜ Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Çağdaş Erdoğan da sanatçının sağlık durumunu takip ettiklerini belirterek, "3 yıl önce de benzer bir durum yaşamış. Yine bir beyin damar tıkanıklığından şüpheleniyoruz." dedi. Bu hastalıklarda birkaç gün geçmeden ya da tablo netleşmeden bir şey söylemenin çok mümkün olmadığını aktaran Erdoğan, İnanır'ın durumunu izlemeye devam ettiklerini kaydetti.

2018 YILINDA BENZER BİR DURUM YAŞAMIŞTI

Ünlü aktör Kadir İnanır pıhtı atması nedeniyle 2018 yılında yoğun bakıma alınmıştı. Pıhtının beyin damarı tıkanıklığına sebep olduğunun anlaşılmasının ardından ameliyata alınan Kadir İnanır tedavisinin ardından hayati tehlikeyi atlattı. Şubat 2012'de bel fıtığı ameliyatı olan İnanır, ardından akciğerlerinde görülen bir tümör nedeniyle bir operasyon daha geçirmişti.

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