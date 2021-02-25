Son dakika gündem: 13 yıl önce kaybolan meclis üyesine ilişkin davanın 4 sanığı tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika gündem: 13 yıl önce kaybolan meclis üyesine ilişkin davanın 4 sanığı tutuklandı

25.02.2021 14:21 | Son Güncelleme: 25.02.2021 14:35

Son dakika haber: Kırşehir'de eski AK Parti Kırşehir Belediyesi Meclis Üyesi Hasan Kırışık'ın yaklaşık 13 yıl önce kaybolmasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında tutuksuz yargılanan 7 sanıktan 4'ü, cinayete yönelik yeni ve kuvvetli delillere ulaşılması nedeniyle tutuklandı.

Kırşehir'de eski AK Parti Kırşehir Belediyesi Meclis Üyesi Hasan Kırışık'ın yaklaşık 13 yıl önce kaybolmasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında tutuksuz yargılanan 7 sanıktan 4'ü, cinayete yönelik yeni ve kuvvetli delillere ulaşılması nedeniyle tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü, Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesi'nde 7 tutuksuz sanığın "kasten öldürme, evrak yoluyla yağma, şantaj ve suç işlemek için örgüt kurmak" suçlamasıyla yargılandığı dosyada, cinayete yönelik yeni delillerin elde edilmesi için yaklaşık 6 ay önce 21 kişilik özel ekip kurdu.

Davada yargılanan 7 tutuksuz sanık başta olmak üzere o dönem Kırışık'ın son konuştuğu kişiler, yakınları, arkadaşları ve iş yaptığı kişileri sorgulayan ekip, 6 ay süren çalışmada, kayıp meclis üyesinin öldürüldüğüne yönelik kuvvetli delillere ulaştı.

Özel Ekip, Hasan Kırışık'ın kaybolmadan önceki son günlerinde görüştüğü kişilerden olan ve davada tutuksuz yargılanan R.A, M.K, G.K. ve F.K'yi farklı adreslere düzenledikleri operasyonda yakaladı.

Sanıklar, Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesi nöbetçi heyeti kararıyla tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Olay

Kırşehir'de kereste işi yapan eski AK Parti Kırşehir Belediyesi Meclisi üyesi Hasan Kırışık, 20 Mart 2008'de kaybolmuş, soruşturma kapsamında dinlenen gizli tanığın ifadesi doğrultusunda R.A, M.K, G.K. ve F.K. ile A.S, Ö.K, K.K. hakkında 2019 yılında Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılmıştı.

Devam eden davanın duruşması 1 Haziran'da görülecek.

Son dakika gündem: 13 yıl önce kaybolan meclis üyesine ilişkin davanın 4 sanığı tutuklandı
Son dakika gündem: 13 yıl önce kaybolan meclis üyesine ilişkin davanın 4 sanığı tutuklandı
Son dakika gündem: 13 yıl önce kaybolan meclis üyesine ilişkin davanın 4 sanığı tutuklandı
Son dakika gündem: 13 yıl önce kaybolan meclis üyesine ilişkin davanın 4 sanığı tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özlem Zengin Pervin Buldan Fahrettin Altun Selahattin Demirtaş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Ezgi Mola Mustafa Ceceli Serenay Sarıkaya
Spor Erol Bulut Fatih Terim Ünal Karaman Rıza Çalımbay Nihat Özdemir
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İzmir Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika gündem: 13 yıl önce kaybolan meclis üyesine ilişkin davanın 4 sanığı tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.2.2021 14:35:55. #1.15#
title