Son dakika! Kenya'da yolcu otobüsün yaptığı kazada 31 kişi hayatını kaybetti - Haberler
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Son dakika! Kenya'da yolcu otobüsün yaptığı kazada 31 kişi hayatını kaybetti

AA / Adam Abu - Haberler | Güncel
Son dakika! Kenya'da yolcu otobüsün yaptığı kazada 31 kişi hayatını kaybetti

Gelen son dakika haberlerine göre Kenya'da bir düğüne gitmek üzere yola çıkan yolcu otobüsünün köprüden geçmeye çalışırken nehre sürüklenmesi sonucu 31 kişi hayatını kaybetti.

Kenya'da bir düğüne gitmek üzere yola çıkan yolcu otobüsünün köprüden geçmeye çalışırken nehre sürüklenmesi sonucu 31 kişi hayatını kaybetti.

Ulusal basında çıkan haberler e göre, Kitui Valisi Charity Ngilu, yaptığı açıklamada, Kitui eyaletinde 4 Aralık'ta düğüne gitme üzere yola otobüsün köprüden geçmeye çalışırken nehre düştüğünü belirtti.

Ngilu, kazada devam eden kurtarma çalışmalarında şimdiye kadar 31 kişinin cesedine ulaşıldığını kaydetti.

Kazanın ardından 12 kişinin güvenli bir yere kaçmayı başardığını aktaran Ngilu, "Gerçekten çok ama çok üzücü. Çok can kaybettik." dedi.

Ngilu, bölgede arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirterek, ölü sayısının artmasından endişe edildiğini dile getirdi.

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AA / Adam Abu - Son Dakika Haberleri

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