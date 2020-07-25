Son Dakika: Kemal Kılıçdaroğlu tek aday olarak girdiği seçimde CHP Genel Başkanı seçildi
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Son Dakika: Kemal Kılıçdaroğlu tek aday olarak girdiği seçimde CHP Genel Başkanı seçildi

Son dakika: CHP'nin 37. Olağan Kurultayı'na tek aday olarak giren Kemal Kılıçdaroğlu, 1251 delegenin oyu ile yeniden Genel Başkan seçildi.

25.07.2020 18:36 | Son Güncelleme: 25.07.2020 19:23

CHP'nin 37. Olağan Kurultayı'nda mevcut Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, 1251 delegenin oyu ile yeniden Genel Başkan seçildi. Seçimde 67 oy geçersiz sayıldı.

CHP 37. Olağan Kurultayı'nda saat 17.15'te başlayan genel başkanlık için oy verme işlemi saat 18.15'te sona erdi. Genel başkanlık için tek aday olan İzmir Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu, 1 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Kılıçdaroğlu, oy kullanan 1318 delegeden 1251'nin oyunu alarak yeniden CHP Genel Başkanı seçildi. Kurultayda 67 oy ise geçersiz sayıldı.

KILIÇDAROĞLU SEÇİMİN ARDINDAN TEŞEKKÜR KONUŞMASI YAPTI

Seçimin ardından delegelere yönelik bir teşekkür konuşması gerçekleştiren Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kaydetti:

"Biz bu beyannamenin altına imza atarak tarihsel bir sorumluluğu hep beraber üstlendik. Halkımızla beraber birlikte hareket edeceğiz. Biz yine çok ama çok önemli bir söz verdik. '2023'te Cumhuriyetimizi demokrasi ile taçlandıracağız' dedik. Çok ama çok önemli vaatlerin altına imza attık. En önemli devrimlerin altına CHP imza atmıştır. Büyük bir umutla yola çıktık. Birlikte mücadele edeceğiz, kimseyi ötekileştirmeden. Ne yaparlarsa yapsınlar inancımızdan asla vazgeçmeyeceğiz. Verdiğiniz her oya layık olmaya çalışacağım. Yeri gelir 24 saat çalışırım, bu ülke için. Hiçbir çocuğun yatağa aç girmemesini savunan, her ailede huzurun olduğu, her mutfakta bereketin olduğu bir Türkiye için yola çıkan herkesle beraber olacağız. Kavga zamanı değil, birlikte olma zamanı. Biz farklı düşünceleri mutlaka dinlemeliyiz. Olur ya bizim de bir eksiğimiz, yanlışımız olabilir. Hoşgörüyü toplumun her kesimine ulaştırmak zorundayız. Bu toprakların mayasında bereket, sevgi, hoşgörü var. Yeni bir siyaset anlayışını başlattık. Yeni siyaset anlayışıyla yola çıkacağız. Bana verdiğiniz oyun, benim için doğurduğu sorumluluğun farkındayım. Dünyanın en güzel ülkesi Türkiye. Gelecek çocuklarımıza da güzel bir coğrafya hediye etmek zorundayız. Hep birlikte çalışacağız. Derler ya; 'bir elin nesi var, iki elin sesi var.' Oysa bizde iki değil, milyonlarca el var. Demokrasiyi güçlendireceğiz. Farklılıklarımızı zenginlik olarak kabul edip kendimize yeni bir yol inşa edeceğiz. Her CHP'linin ağır görevi ve sorumluluğu vardır. Hepimizin sorumlulukları var. Bana verdiğiniz görev ve güven için bütün delege arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum."

Son Dakika: Kemal Kılıçdaroğlu tek aday olarak girdiği seçimde CHP Genel Başkanı seçildi

3 İSİM ADAYLIK İÇİN YETERLİ İMZAYA ULAŞAMADI

CHP 37'nci Olağan Kurultayı Bilkent Odeon Gösteri ve Kültür Merkezi'nde bugün gerçekleştirildi. CHP'nin mevcut genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, genel başkanlık için yeterli imzayı toplayabilen tek aday oldu. Aday adaylıklarını açıklayan Aytuğ Atıcı, İlhan Cihaner ve Tolga Yarman ise yeterli imzaya ulaşamadı.

Böylece Kılıçdaroğlu katıldığı seçimli kurultaylarda 7'nci kez genel başkan seçilmiş oldu.

PARTİ MECLİSİ ADAYLIĞI BAŞVURULARI YARIN BAŞLIYOR

Parti Meclisi adaylığı için başvuruların saat 17.00-19.00 ve yarın saat 08.00-10.00 arası yapılabileceği öğrenildi.

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Son Dakika: Kemal Kılıçdaroğlu tek aday olarak girdiği seçimde CHP Genel Başkanı seçildi

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