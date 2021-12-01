Son Dakika | Kaza sonrası cinayette polis memuru ve 3 arkadaşına müebbet hapis talebi

BURSA (DHA) - BURSA'da İbrahim Can Aslan'ı (23) trafik kazası sonrası çıkan tartışmada tabancayla vurarak öldüren polis memuru Oktay Doğru (27) ile 3 arkadaşı hakkında kasten öldürmek suçunda ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. 3'ü tutuklu 4 sanığın yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

Olay, 9 Haziran'da Yıldırım ilçesi, Millet Mahallesi, Tan Sokak'ta meydana geldi. Birlikte alkol aldıktan sonra eve dönmek için araçla yola çıkan Semih Tatlı (27) ve Tugay Aras'ın (21) içinde bulunduğu otomobil, İbrahim Can Aslan'ın (24) otomobiline çarptı. Kaza sonrası taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında iddiaya göre Aslan, iki arkadaşa silah çekerek, hakaret etti.

Tutuklu sanıklar Oktay Doğru, Semih Tatlı ve Tugay Aras ile tutuksuz sanık Furkan U. (20), hakkında 'kasten adam öldürmek' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle açılan dava önümüzdeki günlerde görülmeye başlanacak.

Demirören Haber Ajansı / Halil Özçoban - Son Dakika Haberleri

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