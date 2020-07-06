Son dakika... Kayseri'de Kızılırmak'ta kaybolan gencin cesedine ulaşıldı Son dakika gelişmesine göre Kayseri'nin Özvatan ilçesinde Kızılırmak'ta kaybolan gencin cesedine ulaşıldı.

Kayseri'nin Özvatan ilçesinde Kızılırmak'ta kaybolan gencin cesedine ulaşıldı.

Kermelik Mahallesi'nde arkadaşlarıyla pikniğe giden ve girdiği Kızılırmak'ta kaybolan Çağatay Şamlı'yı (18), arama çalışmalarına devam edildi.

Sualtı polislerince bulunan Şamlı'nın cesedi, otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Çağatay Şamlı, dün 7 arkadaşıyla Kızılırmak kenarına pikniğe gitmişti. Suya giren genç, bir süre sonra gözden kaybolmuş, arkadaşları Şamlı'yı kurtaramayınca durumu jandarma ekiplerine bildirmişti. Olay yerine jandarma, polis, UMKE, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edilmişti.

Konya ve Mersin Emniyet Müdürlüğünde görevli dalgıç polislerin de katıldığı çalışmalara havanın kararmasıyla ara verilmişti.

Kaynak: AA