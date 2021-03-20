Son Dakika | Kaymakam Balcı, özel çocuklarla yemek programında bir araya geldi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son Dakika | Kaymakam Balcı, özel çocuklarla yemek programında bir araya geldi

20.03.2021 12:21 | Son Güncelleme: 20.03.2021 12:37
Son Dakika | Kaymakam Balcı, özel çocuklarla yemek programında bir araya geldi

Son dakika gündem haberi: Diyadin Kaymakamı Alper Balcı, özel çocukları sevindirmeye devam ediyor.

Diyadin Kaymakamı Alper Balcı, özel çocukları sevindirmeye devam ediyor. Daha önce ilçede bulunan 212 özel çocuğa kendisinin kaleme aldığı duygu ve düşüncelerini yansıtan "Eğer ki annen veya baban hayatta olsaydı; özlemini çektiğin, annenden veya babandan isteyeceğin şey ne olurdu? " diyerek tamamladığı ve gönderdiği mektupların cevapları çocuklardan gelmeye devam ediyor.

Mektuba cevap veren çocuklar çeşitli isteklerinin yanı sıra Alper Balcı ile yakından tanışmak istediklerini belirtmeleri üzerine Diyadin İlçe Milli Eğitim binasında yemek programı düzenleyen Alper Balcı, özel çocuklar ile birlikte yemek yiyerek sohbet etti.

Alper Balcı, çocuklara yaptığı konuşmasında " Sizlerin mektubuma yazmış olduğunuz cevapları tek tek okudum. Hepinizin ayrı ayrı hikayeleri var. Bazı mektupları okurken çok duygulandım. Beni bir kaymakam amcanız olarak ailenizden biri, bir abiniz olarak görürseniz beni çok mutlu edersiniz. Her birinizin ayrı ayrı hayalleri var. Hayallerinizi gerçekleştirmenizde elimden geldiğince desteğimi vermeye devam edeceğim. İstediğiniz zaman bana ulaşa bilirsiniz. Her zaman yanınızda olduğumu bilin" ifadelerine yer verdi.

Özel çocuklar ile birlikte yemek yiyen Alper Balcı, Çocukların isteklerini yerine getirerek onları sevindirdi. Hediyelerini alan çocuklar Alper Balcı' ya teşekkür ettiler. - AĞRI

Son Dakika | Kaymakam Balcı, özel çocuklarla yemek programında bir araya geldi
Son Dakika | Kaymakam Balcı, özel çocuklarla yemek programında bir araya geldi
Son Dakika | Kaymakam Balcı, özel çocuklarla yemek programında bir araya geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Akif Ersoy Pervin Buldan Devlet Bahçeli Vladimir Putin
Magazin Esra Erol Demet Akalın Jason Statham Çağatay Ulusoy
Spor Mesut Özil Ünal Karaman Sergen Yalçın Abdullah Avcı Josef De Souza
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son Dakika | Kaymakam Balcı, özel çocuklarla yemek programında bir araya geldi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.3.2021 12:40:21. #1.16#
title