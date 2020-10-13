Kayınvalidesini, ayrı yaşadığı eşiyle barışmasına yardım etmediği için öldürmüş
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Kayınvalidesini, ayrı yaşadığı eşiyle barışmasına yardım etmediği için öldürmüş

13.10.2020 14:25 | Son Güncelleme: 13.10.2020 15:38

Antalya'nın Serik ilçesinde tartıştığı kayınvalidesini tabancayla vurarak öldüren şahıs adliyeye sevk edildi. Zanlının, ayrı yaşadığı eşiyle bir araya gelmek için kayınvalidesinden arabuluculuk yapmasını istediği, reddedince de öldürdüğünü söylediği belirtildi.

Pazar günü saat 19.00 sıralarında, Serik'e bağlı Haskızılören Mahallesi'nde meydana gelen olayda, M.İ. ile evine gittiği kayınvalidesi Makbule Can arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.İ., yanında getirdiği tabancayla kayınvalidesine 7-8 el ateş etti. Makbule Can kanlar içinde yere yığılırken, M.İ. ise kaçtı. Ailenin yakınlarının ihbarı üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Makbule Can'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

SAKLANDIĞI EVDE YAKALANDI

Makbule Can'ın cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak toprağa verildi. Makbule Can'ın katil zanlısı damadı M.İ. ise jandarma tarafından dün saklandığı evde yakalanıp, gözaltına aldı. Serik İlçe Jandarma Komutanlığı'nda işlemleri tamamlanan M.İ., bugün adliyeye sevk edildi.

ARABULUCULUK TEKLİFİNİ REDDİNCE ÖLDÜRMÜŞ

M.İ.'nin ayrı yaşadığı eşiyle tekrar bir araya gelmek için kayınvalidesiyle görüşmeye geldiği ve arabuluculuk yapmasını istediği, bu isteğini reddetmesi üzerine de tabanca ile vurarak öldürdüğünü söylediği öğrenildi. M.İ.'nin ayrı yaşadığı eşinin ise şu anda Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı Antalya'daki bir kadın sığınma evinde olduğu belirtildi.

Kayınvalidesini, ayrı yaşadığı eşiyle barışmasına yardım etmediği için öldürmüş
Kayınvalidesini, ayrı yaşadığı eşiyle barışmasına yardım etmediği için öldürmüş
Kayınvalidesini, ayrı yaşadığı eşiyle barışmasına yardım etmediği için öldürmüş

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Namık Kemal KILINÇ

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