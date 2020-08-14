Son Dakika: Kayınpederini bıçaklayarak öldüren damat: Öldürme kastım yoktu
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Son Dakika: Kayınpederini bıçaklayarak öldüren damat: Öldürme kastım yoktu

Son dakika haberleri... BURSA'da, Metin Orcan'ın (54) bıçaklandıktan sonra motosikletiyle hastaneye giderken kan kaybından hayatını kaybetmesiyle ilgili 3'ü tutuklu 4 sanığın yargılanmasına başlandı.

Son Dakika: Kayınpederini bıçaklayarak öldüren damat: Öldürme kastım yoktu
14.08.2020 17:42 | Son Güncelleme: 14.08.2020 17:45

BURSA'da, Metin Orcan'ın (54) bıçaklandıktan sonra motosikletiyle hastaneye giderken kan kaybından hayatını kaybetmesiyle ilgili 3'ü tutuklu 4 sanığın yargılanmasına başlandı. Orcan'ı bıçaklayan damadı Onur Sapılmaz (30), mahkemede verdiği ifadede, "Kayınpederimi öldürme kastıyla bıçaklamadım. Çok pişmanım, tahliyemi istiyorum" dedi.

Olay, 20 Eylül 2019'da Mustfakemalpaşa ilçesi Züferbey Mahallesi'nde meydana geldi. Metin Orcan yönetimindeki plakasız motosiklet devrildi. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, Metin Orcan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Yapılan incelemede, Metin Orcan'ın göğsünde bıçak yarası olduğu tespit edildi. Olayın ardından soruşturma başlatan polis ekipleri, Orcan'ın damadı Onur Sapılmaz tarafından bıçaklandığını belirledi. Ekipler, Onur Sapılmaz ve ona yardım ettiği tespit edilen babası Remzi (46), kardeşleri Fuat (28) ve Fatih Sapılmaz'ı (20) saklandıkları bağ evinde yakalayarak, gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Onur, Remzi ve Fatih Sapılmaz çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, Fuat Sapılmaz adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

YARGILANMALARINA BAŞLANDIMetin Orcan'ın öldürülmesiyle ilgili 3'ü tutuklu 4 sanığın yargılanmasına başlandı. Bursa 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Onur, Remzi ve Fatih Sapılmaz, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Tutuksuz sanık Fuat Sapılmaz ve taraf avukatları da salonda hazır bulundu.'KAYINPEDERİMLE ARAMIZ KÖTÜYDÜ'Mahkemede savunmasını yapan Onur Sapılmaz, "Olaydan önce eşim Rabia ile aramızda sıkıntılar bulunduğu için kayınpederim ve kayınbiraderim ile aramızda husumet oluşmuştu. Kayınbiraderim ile aramızda geçen yaralama olayı nedeniyle ben cezaevine girdim. Cezaevindeyken ağabeyimin vurulduğunu öğrendim. Ben cezaevinden çıktıktan sonra yeni eve taşınmıştık" dedi.'ÖLDÜRME KASTIYLA BIÇAKLAMADIM'Temizlik yaparken evde bulduğu bıçağı cebime koyduğunu belirten Onur Sapılmaz, "Bıçağı sonra cebimde unutmuşum. Olay günü kahve önünde kardeşim Fuat ile karşılaştım. Kardeşimle konuşurken kayınpederimin oradan geçtiğini gördüm. Gaza bastı ve elini indirdi. Ben de korkuyla bıçağı savurdum. Daha sonra kayınpederim oradan ayrıldı. Olaydan sonra babamın evine gittim. Evde para olduğunu biliyordum, bin lira aldım. Sonra Fuat geldi ve babama 'ağabeyim kayınpederini bıçakladı' dedi. Evden çıkıp, silah almak için Heykel'e gittim. Daha sonra babamlar geldi. Benim orada bulunduğumu nereden bildiklerini bilmiyorum. Kayınpederimi bıçakladığım için bana kızdılar. Kendilerini savunmaları için 3 tane silah aldım. Onlar silahları istemediler. Eve dönerken polisi gördük, ben kaçtım, sonrasında yakalandım. Suçlamaları kabul etmiyorum. Öldürme kastıyla bıçaklamadım. Çok pişmanım, tahliyemi istiyorum" dedi.'POLİSLERİ GÖRÜNCE KORKUP KAÇTIM'Mahkemede ifade veren Fatih Sapılmaz, "Ben hurdacılık yapıyorum. Olay günü hurdaları satmak için dükkana gittim. Ağabeyim Fuat ve babam gelip, taksiye binmemi söylediler. Bana, ağabeyim kayınpederini bıçakladığını, beni vurmasınlar diye gelip aldıklarını söylediler. Ağabeyimin silah almaya gittiğini tahmin ederek, biz de Heykel'e gittik. Pasaja gittiğimizde Onur'un silah aldığını gördük. Ben olay sebebiyle çok korktum. Babam ağabeyime, onu şikayet edeceğini söyledi. Ağabeyim bize zarar vermesinler diye oradaki bir dükkandan 3 tane tüfek aldı. Evin önüne geldiğimizde polisler vardı. Onur korkup, kaçtı. Ben de kaçtım. Olay yerinde değildim. Suçlamaları kabul etmiyorum. Masumum" diye konuştu.'ONUR'A ONU POLİSE ŞİİKAYET EDECEĞİMİ SÖYLEDİM'Onur'un babası Remzi Sapılmaz ise mahkemede yaptığı savunmada, "Olay günü evdeydim. Daha sonra oğlum Onur yanıma geldi. Elinde bıçak vardı. Para istedi, ne olduğunu sordum. Beni dinlemeyerek eve girdi, bin lira aldı ve gitti. Oğlum Fuat gelerek, Onur'un kayınpederini bıçakladığını söyledi. Ben de Fatih'i vurmalarından korktuğum için Fuat ile taksiyle onu almaya gittik. Sonra beraber pasaja gittiğimizde Onur'u av tüfeği ile gördüm. Onu polise teslim edeceğimi söyledim. Bana, 'size de silah alalım' dedi. Ben istemediğimi söyledim. Silahları elime bile almadım. Daha sonra arabaya bindik. Evimize giderken polis bizi durdurdu. Onur ve Fatih korktukları için kaçtılar. Olayla bir ilgim yoktur. Boş yere cezaevinde yatıyorum, tahliyemi istiyorum" dedi.'ONUR ELİNDEKİ BIÇAĞI SAVURDU'Davanın tutuksuz sanığı Fuat Sapılmaz, "Olaydan 5-6 ay kadar önce, suçsuz yere kardeşimin kayınbiraderi Enver Orcan tarafından vuruldum. Ayağımda platin var. Olay günü kardeşimle karşılaştım. Biz konuşurken karşıdan kayınpederinin geldiğini gördüm. Kardeşimin ayağının ucundan geçti. Onur'un elini savurduğunu gördüm. Ayağım rahatsız olduğu için arkasından koşamadım. Babamın evine gittim ve durumu anlattım" diye ifade verdi.BAYGINLIK GEÇİREN SANIK HASTANEYE KALDIRILDISavunmasının ardından duruşma salonunda baygınlık geçiren Fuat Sapılmaz, ihbar üzerine adliyeye gelen acil sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak, tedaviye alındı.BABA VE KARDEŞ TAHLİYE EDİLDİ

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, dosya kapsamındaki mevcut delil durumu dikkate alınarak, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verilmesi ve eksik hususların giderilmesini istedi. Duruşmaya kısa bir ara veren mahkeme heyeti, baba Remzi Sapılmaz ile Fatih Sapılmaz'ın tahliyesine, sanık Onur Sapılmaz'ın ise tutukluluk halinin devamına karar vererek, mahkemeyi erteledi.


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Kaynak: DHA

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