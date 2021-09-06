Son Dakika | Katar Emiri, ABD Dışişleri ve Savunma bakanlarıyla Afganistan'ı görüştü
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Son Dakika | Katar Emiri, ABD Dışişleri ve Savunma bakanlarıyla Afganistan'ı görüştü

Son Dakika | Katar Emiri, ABD Dışişleri ve Savunma bakanlarıyla Afganistan'ı görüştü
Anadolu Ajansı / Serdar Bıtmez - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Savunma Bakanı Lloyd Austin ile Afganistan'daki gelişmeleri ele aldı.

Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Savunma Bakanı Lloyd Austin ile Afganistan'daki gelişmeleri ele aldı.

Katar Emirlik Divanın'dan yapılan yazılı açıklamaya göre Emir Temim, ülkesine resmi ziyaret gerçekleştiren ABD'li bakanları başkent Doha'daki İnci Sarayı'nda kabul etti.

Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası meseleler masaya yatırıldı.

Özellikle Afganistan'daki gelişmelerin ve istikrar için sarf edilen çabaların ele alındığı görüşmede, bakanlar, ABD Başkanı Joe Biden'ın Afganistan'daki barış sürecine destek için sarf ettiği çabalardan ötürü Katar Emiri'ne teşekkürlerini iletti.

Bakanların ayrıca, Biden'ın, ABD'li vatandaşların ve Afgan sivillerin Afganistan'dan tahliyesinde sağladığı kolaylıktan ötürü Emir Temim'e şükranlarını sunduğu aktarıldı.

Katar, ABD'nin Afganistan'dan Amerikalılar ile Afganları tahliyesi sürecinde bu kişilerin geçici konaklayacağı ülkeler arasında yer almıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serdar Bıtmez

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