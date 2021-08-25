Son dakika: Kartal'da annesini ve kardeşini öldüren güvenlikçinin borçları olduğu ortaya çıktı
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Son dakika: Kartal'da annesini ve kardeşini öldüren güvenlikçinin borçları olduğu ortaya çıktı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberi: Kartal'da annesini ve kardeşini öldüren güvenlikçinin borçları olduğu ortaya çıktı Annesini ve kız kardeşini öldüren kişi, 'Gebze'de UFO gören güvenlik görevlisi' çıktı Kartal'da annesi ve kız kardeşini bıçaklayarak öldüren ve cinayeti itiraf eden güvenlik görevlisi Ahmet Özcan'ın borç...

Kartal'da annesini ve kardeşini öldüren güvenlikçinin borçları olduğu ortaya çıktı

Annesini ve kız kardeşini öldüren kişi, 'Gebze'de UFO gören güvenlik görevlisi' çıktı

İSTANBUL - Kartal'da annesi ve kız kardeşini bıçaklayarak öldüren ve cinayeti itiraf eden güvenlik görevlisi Ahmet Özcan'ın borç içerisinde olduğu ve annesine evini sattırmak istediği iddia edildi. Öte yandan Özcan'ın 2013 yılında 'Gebze'de UFO gören güvenlik görevlisi' şeklinde basında yer aldığı öğrenildi.

Kartal Atalar Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde anne Azime Özcan ve kızı Yasemin Özcan'ın bir dairede cesedine ulaşılmış ve olayın cinayet olduğu ortaya çıktı. Güvenlik görevlisi Ahmet Özcan'ın iki gün önce annesi Azime Özcan ve kız kardeşi Yasemin Özcan'ı bıçaklayarak öldürdüğü tespit edildi.

Ahmet Özcan'ın borçları olduğu ve bu nedenle evi satması için annesine baskı yaptığı öğrenildi. Özcan'ın daha önce de annesi Azime Özcan'a kendilerine ait bir daireyi sattırdığı ortaya çıktı. Ayrıca Özcan'ın daha önce 2 kez evlendiği ve şu anda evli olduğu kadınla da boşanma aşamasında olduğu öğrenildi.

Özcan'ın, evin satılmasını istemesi nedeniyle cinayetleri işlediği üzerinde duruluyor.

Öte yandan güvenlik görevlisi Ahmet Özcan'ın 2013 yılında 'Gebze'de UFO gören güvenlik görevlisi' şeklinde basında yer aldığı öğrenildi.

Son dakika: Kartal'da annesini ve kardeşini öldüren güvenlikçinin borçları olduğu ortaya çıktı
Son dakika: Kartal'da annesini ve kardeşini öldüren güvenlikçinin borçları olduğu ortaya çıktı
Son dakika: Kartal'da annesini ve kardeşini öldüren güvenlikçinin borçları olduğu ortaya çıktı
Son dakika: Kartal'da annesini ve kardeşini öldüren güvenlikçinin borçları olduğu ortaya çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mustafa Ayabakan

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