Son Dakika | Kars'ta bir köy karantinaya alındı Son dakika güncel haberine göre Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bir köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bir köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı. Valilikten yapılan açıklamada, salgının yayılmasının engellenmesi, sosyal izolasyonun sağlanarak vatandaşların sağlığının korunması amacıyla Çardakçatı köyünde karantina uygulaması başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, Kovid-19 önlemleri çerçevesinde köye giriş ve çıkışların durdurulduğu kaydedildi. Kaynak: AA