Son Dakika | Kars'ta bir köy karantinaya alındı
Son dakika güncel haberine göre Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bir köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
12.08.2020 10:51 | Son Güncelleme: 12.08.2020 12:03
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bir köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Valilikten yapılan açıklamada, salgının yayılmasının engellenmesi, sosyal izolasyonun sağlanarak vatandaşların sağlığının korunması amacıyla Çardakçatı köyünde karantina uygulaması başlatıldığı belirtildi.
Açıklamada, Kovid-19 önlemleri çerçevesinde köye giriş ve çıkışların durdurulduğu kaydedildi.
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Kaynak: AA