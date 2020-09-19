Karantinadan kaçan yaşlı adam, dükkanında yorgan dikerken yakalandı
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Karantinadan kaçan yaşlı adam, dükkanında yorgan dikerken yakalandı

Kayseri'de karantinadan kaçarak dükkanında yorgan diken şahıs, polis ekipleri tarafından yakalanarak KYK yurduna götürüldü.

19.09.2020 15:10 | Son Güncelleme: 19.09.2020 16:11

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinada olması gereken Nevzat T., polisler tarafından dükkanında yorgan dikerken yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi Bozantı Caddesi üzerinde meydana gelen olayda bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri, cadde üzerinde bulunan bir yorgancıda denetim yaptı.

Karantinadan kaçan yaşlı adam, dükkanında yorgan dikerken yakalandı

KYK YURDUNA GÖTÜRÜLDÜ

Evinde karantinada olması gereken 81 yaşındaki Nevzat T.'nin dükkanında yorgan diktiğini tespit eden ekipler, durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Hakkında idari yaptırım kararı düzenlenerek cezai işlem uygulanan Nevzat T., ambulansla KYK yurduna götürüldü. Çevredeki vatandaşlar da duruma tepki gösterdi.

Karantinadan kaçan yaşlı adam, dükkanında yorgan dikerken yakalandı
Karantinadan kaçan yaşlı adam, dükkanında yorgan dikerken yakalandı
Karantinadan kaçan yaşlı adam, dükkanında yorgan dikerken yakalandı

Kaynak: İHA

Haber Yorumları (4)
MEDYA UZMANI: SAĞLIK BAKANI ÇALIŞTIĞI KADAR, VİRUS YAYANLARDA ÇALIŞIYOMUŞ. BAŞABAŞ GİDİYOR. BAKALIM KİM YENECEK
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FSA: yaşı başıda var. ölse de kurtulsa millet. hasta hasta ne çıkıyor dışarı.
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İDAM: miiletin hayatını hiçe sayan bu vurdumduymazları direkt idam edeceksin
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