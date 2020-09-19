Karantinadan kaçan yaşlı adam, dükkanında yorgan dikerken yakalandı Kayseri'de karantinadan kaçarak dükkanında yorgan diken şahıs, polis ekipleri tarafından yakalanarak KYK yurduna götürüldü.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinada olması gereken Nevzat T., polisler tarafından dükkanında yorgan dikerken yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi Bozantı Caddesi üzerinde meydana gelen olayda bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri, cadde üzerinde bulunan bir yorgancıda denetim yaptı.

KYK YURDUNA GÖTÜRÜLDÜ

Evinde karantinada olması gereken 81 yaşındaki Nevzat T.'nin dükkanında yorgan diktiğini tespit eden ekipler, durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Hakkında idari yaptırım kararı düzenlenerek cezai işlem uygulanan Nevzat T., ambulansla KYK yurduna götürüldü. Çevredeki vatandaşlar da duruma tepki gösterdi.

Kaynak: İHA