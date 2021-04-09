Son dakika! Karaman'da istinat duvarından düşen otomobilin sürücüsü öldü
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Son dakika! Karaman'da istinat duvarından düşen otomobilin sürücüsü öldü

Anadolu Ajansı / Ali Bardak - Haberler | Güncel
Son dakika! Karaman'da istinat duvarından düşen otomobilin sürücüsü öldü

Son dakika haberleri... Karaman'ın Ermenek ilçesinde istinat duvarından düşen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Karaman'ın Ermenek ilçesinde istinat duvarından düşen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Seycan Alan (26) yönetimindeki 41 GP 401 plakalı otomobil, Seyran Mahallesi Devlet Hastanesi yanında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu istinat duvarından düştü. Ters dönen otomobilin içinde sıkışan Alan, Ermenek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada yapılan ilk tedavisinden sonra Konya'ya sevk edilen Alan, yolda yaşamını yitirdi.

Alan'ın Ermenek Devlet Hastanesinde hemşire olarak görev yaptığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Bardak

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