Son dakika! Karacasu'daki yangında 3'üncü gün; bir mahallede kısmi tahliye (3)

Gelen son dakika haberine göre BOZDOĞAN'DA DA YANGIN ÇIKTIAydın Karacasu'nun kırsal Alemler Mahallesi'ndeki yangını söndürme çalışmaları devam ederken, saat 13.30 sıralarında bu kez Bozdoğan ilçesi Madran Dağı eteklerindeki kırsal Altıntaş Mahallesi Karagedik mevkisinden alevler yükselmeye başladı.