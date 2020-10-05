Son Dakika: İlkokullar, 8. ve 12. sınıflar 12 Ekim Pazartesi yüz yüze eğitime başlıyor

Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitimin başlayacağı tarihi sosyal medya hesabından açıkladı. Tüm ilkokullar, köy okulları, 8. ve 12. sınıflar ile özel gereksinimli çocukların okulları 12 Ekim Pazartesi günü açılıyor.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı yüz yüze eğitime ilişkin alınan kararların ardından okulların açılacağı tarihi duyurdu. Bakan Selçuk, "12 Ekim Pazartesi, tüm ilkokulları, köy okullarını, 8. ve 12. sınıflar ile özel gereksinimli çocuklarımızın okullarını açıyoruz" ifadelerini kullandı.

"ÖĞRENCİLERİMİZLE BULUŞMANIN MUTLULUĞUNU YAŞIYORUZ"

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Selçuk, "Okullarımızda daha çok öğrencimizle buluşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 12 Ekim Pazartesi, tüm ilkokulları, köy okullarını, 8 ve 12. sınıflar ile özel gereksinimli çocuklarımızın okullarını açıyoruz. Tüm öğrencilerimizle sağlıkla, güvenle buluşmak dileğimiz." dedi.

BAKAN SELÇUK YARIN TÜM DETAYLARI AÇIKLAYACAK

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yarın saat 11.00'de yüz yüze eğitime aşamalı geçişte alınan yeni kararlara ilişkin ayrıntıları paylaşmak üzere bir basın açıklaması yapacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan; 2, 3, 4, 8 ve 12. sınıflarda belirlenen kurallar çerçevesinde yüz yüze eğitime geçileceğini açıklamıştı.

ERDOĞAN, YÜZ YÜZE EĞİTİME BAŞLANACAĞINI DUYURDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "2., 3., ve 4. sınıflarda da yüz yüze eğitimi belirlenen şartlarda başlatıyoruz. Ortaokul 8. ve lise 12. sınıflarda da yüz yüze eğitime geçilecek. Özel Eğitim Okulları ile İl Hıfzısıhha Kurullarının uygun bulduğu köy okullarında da yüz yüze eğitime başlanacak" ifadelerini kullandı.

"YÜZ YÜZE EĞİTİMİN KAPSAMINI GENİŞLETME KARARI ALDIK"

Erdoğan, koronavirüs salgını ve yüz yüze eğitim konularının ele alındığı Kabine toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Eğitimde, sağlık önceliklerinden taviz vermeyecek şekilde sıkıntıları aşamalı olarak çözüme kavuşturacak yöntemler geliştirdiklerini belirten Erdoğan, "Eğitimde daha önce okul öncesi ve 1. sınıflarda yüz yüze eğitimi başlatmıştık. Bugün yüz yüze eğitimin kapsamını genişletme kararı aldık. İlkokul 1.sınıfların yanı sıra 2. 3. ve 4. sınıflarda yüz yüze eğitimi belirlenen kurallar çerçevesinde başlatıyoruz. Ortaokul 8. lise 12. sınıflarda belirlenen kurallarla yüz yüze eğitime geçilecek" ifadelerini kullandı.

"ÖĞRENCİLER MASKE, MESAFE VE TEMİZLİK KURALLARINA RİAYET ETMELİ"

Özel Eğitim Okulları ile İl Hıfzısıhha Kurullarının uygun bulduğu köy okullarında da yüz yüze eğitime başlanacağını belirten Erdoğan, konuşmasını şu şekilde sürdürdü: "Diğer okullarla ilgili kararları vereceğiz. Öğrencilerimizden ricamız temizlik, maske, mesafe kurallarına sıkı bir şekilde riayet etmeleridir. Milli Eğitim Bakanlığımız uzaktan eğitim için bilgisayar temini için çalışıyor. İlk etapta 500 bin öğrencimize tablet vermek için çalışmaları başlattık. Ülkemizin internet altyapısının da bu ihtiyaca uygun seviyeye çıkarmak için Ulaştırma Bakanlığımız yürütüyor. Türk Telekom, Turkcell, Vodafone'la yürütmeyle hızla mesafe alacağız"