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Son dakika haber! Kan davalısını cami çıkışı pusu kurarak öldürdü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber: Kan davalısını cami çıkışı pusu kurarak öldürdü Kan davası nedeniyle Diyarbakır'dan Denizli'ye gelen ailenin babası pusuya düşürüldü Kan davası nedeniyle 4 yıl önce Diyarbakır'dan Denizli'ye göç eden aile, bitmeyen husumetin kanlı sonundan kurtulamadı.

DİYARBAKIR (İHA) - Kan davalısını cami çıkışı pusu kurarak öldürdü

Kan davası nedeniyle Diyarbakır'dan Denizli'ye gelen ailenin babası pusuya düşürüldü

DENİZLİ - Kan davası nedeniyle 4 yıl önce Diyarbakır'dan Denizli'ye göç eden aile, bitmeyen husumetin kanlı sonundan kurtulamadı. Kan davası yüzünden memleketini terk eden evin babası, cami çıkışı kurulan pusuyla öldürüldü.

Olay, Denizli'nin Honaz ilçesi Cumhuriyet Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Veysi Özbey (72), yatsı namazını kıldığı Yeni Cami'den evine gitmek üzere çıktı. Özbey'in çıkışını bekleyen kimliği belirsiz bir şüpheli, saklandığı ağaçların arasında çıkarak ateş etti. Başından isabet alan yaşlı adam kanlar içerisinde yere yığıldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından Honaz Devlet Hastanesine kaldırılan Özbey, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Tüm oklar kan davalılarını gösteriyor

İddialara göre; Özbey, ailesi 2017 yılında kan davası nedeniyle Diyarbakır'dan Honaz ilçesine taşındı. 4 yıldır sessiz bir yaşam süren aile üyeleri, geçtiğimiz yıllarda koruma kararı aldıkları öğrendi. Aile üyelerinin geçtiğimiz günlerde evin çevresinde şüpheli şahısları fark ettikleri ve koruma amaçlı dışarıya çıkmadıkları öğrenildi. Aile üyelerinin ilk beyanlarına göre olayın bu kan davası nedeniyle gerçekleştiğini belirttikleri ve yapılan ilk incelemelere göre olayın titizlikle planlandığı öğrenildi.

Olayın ardından ilçenin tüm giriş ve çıkışları tutulurken kimliği belirsiz şüphelileri yakalamak için geniş çağlı soruşturma başlatıldı.

Son dakika haber! Kan davalısını cami çıkışı pusu kurarak öldürdü

Son dakika haber! Kan davalısını cami çıkışı pusu kurarak öldürdü

Son dakika haber! Kan davalısını cami çıkışı pusu kurarak öldürdü

Son dakika haber! Kan davalısını cami çıkışı pusu kurarak öldürdü

Son dakika haber! Kan davalısını cami çıkışı pusu kurarak öldürdü

Son dakika haber! Kan davalısını cami çıkışı pusu kurarak öldürdü

Son dakika haber! Kan davalısını cami çıkışı pusu kurarak öldürdü
İhlas Haber Ajansı / Fadıl Pişkin - Son Dakika Haberleri
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