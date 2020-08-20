Son dakika! Kamyona çarpan motosikletteki 2 kişi öldü; sürücünün yaptığı paylaşım dikkat çekti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika! Kamyona çarpan motosikletteki 2 kişi öldü; sürücünün yaptığı paylaşım dikkat çekti

Son dakika gelişmesine göre İZMİR'in Bornova ilçesinde, emniyet şeridinde duran kamyona arkadan çarpan motosikletin sürücüsü Burak İşbilen (27) ile arkasındaki Özgün Pasenli (35) hayatını kaybetti.

Son dakika! Kamyona çarpan motosikletteki 2 kişi öldü; sürücünün yaptığı paylaşım dikkat çekti
20.08.2020 22:01 | Son Güncelleme: 20.08.2020 22:06

İZMİR'in Bornova ilçesinde, emniyet şeridinde duran kamyona arkadan çarpan motosikletin sürücüsü Burak İşbilen (27) ile arkasındaki  Özgün Pasenli (35) hayatını kaybetti. İşbilen'in, sosyal medyada motosiklet sürerken yaptığı paylaşımda "Yaşamak, bu dünyada en nadir görülen şeylerden biri. Birçok insan var olmakla meşgul" ifadelerine yer verdiği görüldü.

Kaza, öğle saatlerinde İzmir Çevreyolu Aydın istikametinde meydana geldi. Burak İşbilen yönetimindeki 35 AOS 30 plakalı motosiklet, iddiaya göre emniyet şeridinde duran sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 35 ZF 545 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle metrelerce sürüklenen İşbilen ve arkasındaki Özgün Pasenli olay yerinde hayatını kaybetti.  Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Pasenli ve İşbilen'in cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kamyon sürücüsü ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

12 GÜN ÖNCE YAPTIĞI PAYLAŞIM DİKKAT ÇEKTİ

Öte yandan, motosiklet sürücüsü Burak İşbilen'in sosyal medyada motosiklet sürerken yaptığı paylaşım dikkat çekti. İşbilen, paylaştığı videoya "Yaşamak, bu dünyada en nadir görülen şeylerden biri. Birçok insan var olmakla meşgul" şeklinde not düştü. Ayrıca, videoda İşbilen'in seyir halinde olduğu sırada, motosikletinin önünü kaldırarak ilerlediği görüldü.  


Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Tartıştığı kadınlara bıçak çeken şahıs halkın tepkisiyle karşılaşınca karakola sığındı 3. Sayfa
Tartıştığı kadınlara bıçak çeken şahıs halkın tepkisiyle karşılaşınca karakola sığındı
Terör örgütü PKK'nın bomba yüklü 2 maket uçağı düşürüldü Güncel
Terör örgütü PKK'nın bomba yüklü 2 maket uçağı düşürüldü
Türkiye'den Avrupa Birliği'ne Doğu Akdeniz tepkisi: Konsey, Yunanistan ve GKRY'nin esiri olduğunu bir kez daha teyit etti Politika
Türkiye'den Avrupa Birliği'ne Doğu Akdeniz tepkisi: Konsey, Yunanistan ve GKRY'nin esiri olduğunu bir kez daha...
CHP Lideri Kılıçdaroğlu'ndan Eren Erdem'e yeni görev Politika
CHP Lideri Kılıçdaroğlu'ndan Eren Erdem'e yeni görev
'Yataklara düşmekten korkuyorum' yazılı not bırakıp kendini sulama havuzuna attı 3. Sayfa
"Yataklara düşmekten korkuyorum" yazılı not bırakıp kendini sulama havuzuna attı
Meteoroloji'den 8 kente 'çok kuvvetli' yağış uyarısı Güncel
Meteoroloji'den 8 kente "çok kuvvetli" yağış uyarısı
İş insanına kanlı pusu! Uzun namlulu silahlarla taradılar
İş insanına kanlı pusu! Uzun namlulu silahlarla taradılar
Sinema salonunda cinsel ilişkiye giren çift, güvenlik kamerasına yakalandı
Sinema salonunda cinsel ilişkiye giren çift, güvenlik kamerasına yakalandı
Perinçek, Cumhurbaşkanı'nın cuma günü vereceği müjdeyi önceden paylaştı: Karadeniz'de doğal gaz bulundu
Perinçek, Cumhurbaşkanı'nın cuma günü vereceği müjdeyi önceden paylaştı: Karadeniz'de doğal gaz bulundu
Tatile çıkan Tuğba Ekinci, küçük beden bikinisiyle dikkatleri üzerine çekti
Tatile çıkan Tuğba Ekinci, küçük beden bikinisiyle dikkatleri üzerine çekti
Belediyenin Zoom toplantısında kamerayı açık unutup cinsel ilişkiye girdiler
Belediyenin Zoom toplantısında kamerayı açık unutup cinsel ilişkiye girdiler
26 ili kapsayan anket! Vatandaşlara soruldu: Bugün seçim olsa Erdoğan'a oy verir misiniz?
26 ili kapsayan anket! Vatandaşlara soruldu: Bugün seçim olsa Erdoğan'a oy verir misiniz?
TSK'dan istifa eden Cihat Yaycı'nın 'Devlete kırgın mısınız?' sorusuna verdiği yanıt mest etti
TSK'dan istifa eden Cihat Yaycı'nın "Devlete kırgın mısınız?" sorusuna verdiği yanıt mest etti
Külahta çiğ köfte satılmasına kızan dondurmacı, lavaşta dondurma satmaya başladı
Külahta çiğ köfte satılmasına kızan dondurmacı, lavaşta dondurma satmaya başladı
Yunan istihbaratçı Kalenderidis'ten ülkesini karıştıracak Türkiye itirafı: Kaybolmuş ve yenilmiş durumdayız
Yunan istihbaratçı Kalenderidis'ten ülkesini karıştıracak Türkiye itirafı: Kaybolmuş ve yenilmiş durumdayız
Ünlü şarkıcı Deniz Seki, sevgilisiyle şakalaşırken görüntülendi
Ünlü şarkıcı Deniz Seki, sevgilisiyle şakalaşırken görüntülendi
EGM, 'Ankara Kuşu' isimli Twitter hesabının kullanıcısı hakkında suç duyurusunda bulundu
EGM, "Ankara Kuşu" isimli Twitter hesabının kullanıcısı hakkında suç duyurusunda bulundu
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan 'özel okul' krizine ilişkin açıklama: Velilerin taleplerinin takipçisi olacağız
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan 'özel okul' krizine ilişkin açıklama: Velilerin taleplerinin takipçisi olacağız
Selahattin Demirtaş'tan muhalefete ittifak çağrısı! Önerilerini 9 maddeyle sıraladı
Selahattin Demirtaş'tan muhalefete ittifak çağrısı! Önerilerini 9 maddeyle sıraladı
Son Dakika: Maske takmayan kadını gözaltına alırken darp eden 2 polis görevden uzaklaştırıldı
Son Dakika: Maske takmayan kadını gözaltına alırken darp eden 2 polis görevden uzaklaştırıldı
Rusya'da zehirlenen muhalefet liderinin durumu ciddi
Rusya'da zehirlenen muhalefet liderinin durumu ciddi
Son Dakika: Türkiye'de 20 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 19 can kaybı, 1412 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 20 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 19 can kaybı, 1412 yeni vaka tespit edildi
Gelecek Partisi'nde toplu istifa! Ankara teşkilatı tamamen dağıldı
Gelecek Partisi'nde toplu istifa! Ankara teşkilatı tamamen dağıldı
Toprağa gömülü cansız bedeni bulunan yaşlı adamın katili, çaycı çıktı
Toprağa gömülü cansız bedeni bulunan yaşlı adamın katili, çaycı çıktı
Sevgilisiyle görüntülenen Merve Boluğur, göğüs dekolteli spor kıyafetiyle dikkat çekti
Sevgilisiyle görüntülenen Merve Boluğur, göğüs dekolteli spor kıyafetiyle dikkat çekti
Çöpte bulduğu 110 bin lirayı polise teslim eden temizlik işçisinin borcunu ünlü isimler ödeyecek
Çöpte bulduğu 110 bin lirayı polise teslim eden temizlik işçisinin borcunu ünlü isimler ödeyecek
Çiftlik Bank'ın Tosuncuk'unun adresi tespit edilip Interpol'e bildirildi
Çiftlik Bank'ın Tosuncuk'unun adresi tespit edilip Interpol'e bildirildi
Fakirlere dağıtacağız yalanıyla bayramda 41 ton et toplayıp sucuk yaptılar
Fakirlere dağıtacağız yalanıyla bayramda 41 ton et toplayıp sucuk yaptılar
Gelin ve damat dahil 100 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Gelin ve damat dahil 100 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Sandalye ile darbedilen talihsiz güvenlik, 7 günlük yaşam savaşını kaybetti
Sandalye ile darbedilen talihsiz güvenlik, 7 günlük yaşam savaşını kaybetti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Joe Biden Ömer Çelik Yaşar Güler Abdülhamit Gül Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Murat Boz Sezen Aksu Acun Ilıcalı
Spor Ali Koç Jose Sosa Nihat Özdemir Malcolm Thomas Mecnun Otyakmaz
Daha Fazla Yunan İzmir Antalya Futbolcu
Şu an buradasınız: Son dakika! Kamyona çarpan motosikletteki 2 kişi öldü; sürücünün yaptığı paylaşım dikkat çekti - İzmir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.8.2020 22:13:18. #1.14#
title