Son Dakika | Kahramankazan Belediyesi "Telafide Ben de Varım" programına destek

Bir son dakika haberine göre Kahramankazan Belediyesi, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen "Telafide Ben de Varım" programına sınıf desteği ile katıldı.

Kahramankazan Belediyesi, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen "Telafide Ben de Varım" programına sınıf desteği ile katıldı.

Belediye, ilçedeki tarım işçisi ailelerin çocuklarına verilen telafi etkinliklerinin daha sağlıklı ortamlarda yapılabilmesi için Çimşit Mahallesi'nde açık hava sınıfları ve platform kurdu.

Bu alanlarda öğrenciler için okuma-yazma dersleri, okul öncesi faaliyetler, müzik eğitimleri ile zeka oyunu ve sosyal etkinlikler düzenleniyor. Evlerinden yüzlerce kilometre uzaklıkta olan öğrenciler böylece yaz döneminde de telafi eğitiminden faydalanma imkanı buluyor.

Telafi eğitimine okul öncesi ve ilkokul, ortaokul olmak üzere 55 öğrenci katılıyor.

Belediye Başkanı Serhat Oğuz, eğitim alanını ziyaret ederek öğrencilere dondurma ikram etti, çocuklarla sohbet ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Oğuz, belediye olarak eğitim ve öğretime ellerinden gelen tüm imkan ölçüsünde destek verdiklerini belirterek, "Pandemi nedeniyle uzaktan eğitime geçildiği günlerde online eğitime katılma imkanı olmayan öğrencilerimiz için bir otobüsü bilgisayar ve internetle donatarak Mobil EBA Destek Noktası (EABÜS) oluşturmuştuk. 2020-2021 eğitim öğretim yılında mevsimlik tarım işçisi ailelerimizin çocukları da dahil olmak üzere 16 öğrencimiz, 8 farklı noktada hizmet veren EBABÜS'te 124 günlük periyotta 496 saat boyunca derslere katılma imkanı bulmuştu. EBABÜS bu süreçte toplamda 1079 kilometre yol kat etmişti. Şimdi de Milli Eğitim Bakanımız Sayın Ziya Selçuk tarafından başlatılan 'Telafide Ben de Varım' etkinliklerine destek vermek bizler için büyük mutluluk. Yavrularımız, kendileri için oluşturduğumuz açık hava sınıfları ve platformda modern koşullarda bu etkinliklere katılabilecek. İlçemizde yaşayan her çocuğumuz bizim için çok önemli. Tüm imkanlarımızla her zaman öğrencilerimizin yanındayız." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuğman Göktaş