Son dakika haber... Kağıthane'de şaşırtan 'maskesiz' kalabalık

Son dakika haberine göre KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında Kağıthane'deki kalabalık kameralara yansıdı.

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında Kağıthane'deki kalabalık kameralara yansıdı. Bir çok kişinin maske takmadığı görüldü.

Koronavirüs sürecince hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde Kağıthane Meydanı'ndaki kalabalık görüntüleri şaşkınlık yarattı. Cuma günü saat 21.00'de başlayan 56 saatlik kısıtlama, Pazartesi 05.00'e kadar devam ediyor. Kısıtlama günlerinde ise vatandaşların mağdur olmaması için saat 17.00'a kadar eve en yakın markete gitmek serbest. Ancak bazı vatandaşlar bu durumu fırsata çevirerek uzun süre dışarıda kalıyor, park ve bahçelere gidiyor. Evde duramadıklarını söyleyen vatandaşların mesafe ve maske kuralına uymadığı görüldü. Markete gitmek için dışarıda olanlar kalabalıktan sitem etti, hava almak için dışarıda olanlarsa kamerayı görünce oradan uzaklaştı. Birçok maskesiz vatandaş ise yoğunluğa aldırmadan maske takmamaya devam etti.

"MASKEM CEBİMDE"

Maskesiz kameralara yansıyan Mehmet Asım, "Maskem burada cebimde. Konuşmaya daldık takmayı unutmuşuz cebimde kalmış. Ben mecburiyetten çıktım ama çoğu gezmek için dışarıda. Ben anlayamıyorum insanları. Bu kadar insan dışarıda ben herkesin işi olduğunu sanmıyorum" dedi.

"KISITLAMALAR İNSANLARIN İŞİNE GELMİYOR ARTIK"Olcay Demir, "Ben markete çıktım, eve gidiyorum. Burası hep böyle kalabalık. Her zaman vardı. Hiçbir zaman olmadığı bir zaman olmadı ki. Kısıtlamalar insanların işine gelmiyor artık. Havalar da ısındı biraz herkes çıkıyor. Kimsenin taktığı yok. Vakalar artacak durduramayız ki. Evde dursak bile artacak. Tedavisi olmayan bir şey" diye konuştu.Kedi beslemeye çıktığını söyleyen Hakan Aras, "Kağıthane hep böyle kalabalık. Her yeri ara sokakları bile kalabalık. Biz kedileri beslemeye gidiyoruz. Mesire alanında kedi besleyeceğiz. Bu kalabalığı doğru bulmuyoruz. Zaten bakın hep genç kuşak. Yaşlılar yine biraz daha uyuyor. Ama gençler hep dışarıda" dedi.



Kaynak: Demirören Haber Ajansı