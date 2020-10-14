Son Dakika! Kadir Şeker, 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı
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Son Dakika! Kadir Şeker, 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı

14.10.2020 11:07 | Son Güncelleme: 14.10.2020 11:32

Son Dakika! Konya'da sevgilisini darbettiğini düşündüğü kişiyi engellemek isterken öldüren Kadir Şeker, yargılandığı davada 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Konya'da, sevgilisi Ayşe Dırla'yı (35) dövdüğü öne sürülen Özgür Duran'ı (32), engel olmak isterken kalbinden bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Kadir Şeker (20), Konya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 4'üncü kez hakim karşısına çıktı. Hazırlanan iddianamede Şeker için, "kasten adam öldürme" suçundan tahrik indirimiyle 12 yıldan 18 yıla, "yasak bıçaklar ve diğer aletlerle ilgili suçlar ve cezaları" kapsamında 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası verilmesi istenmişti. Mahkeme, Şeker'e suçu haksız tahrik altında işlediği gerekçesiyle 'kasten adam öldürme' suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

Olay, 5 Şubat akşamı, Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi Piri Reis Parkı'nda meydana geldi. Antalya'dan Konya'ya gelip yerleşen Ayşe Dırla ve Özgür Duran çifti arasında birlikte yaşadıkları evde tartışma çıktı. Ayşe Dırla evden çıkıp, parka geldi. Peşinden parka gelen Özgür Duran, iddiaya göre sevgilisiyle tartışmasını sürdürdü. Tesadüfen parktan geçen Kadir Şeker de kadının dövüldüğünü sanıp olaya müdahale etmek istedi. Çıkan arbedede, Şeker'in elindeki bıçak, Duran'ın kalbine isabet etti. Özgür Duran, hayatını kaybederken, tıp fakültesinde okumak için üniversite sınavına hazırlanan Kadir Şeker, gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Şeker, çıkarıldığı mahkemece 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklandı.

TAHRİK İNDİRİMİ YAPILDI

Soruşturma sonunda Kadir Şeker hakkında, 'kasten adam öldürme' suçundan iddianame düzenledi. İddianamede, yargılamanın ömür boyu hapis cezası istemiyle yapılması, verilecek cezanın ise tahrik indirimiyle 12 yıldan 18 yıla kadar olması talep edildi. Ayrıca, 'yasak bıçaklar ve diğer aletlerle ilgili suçlar ve cezaları' kapsamında 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası verilmesi istendi. Konya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Şeker hakkında Cumhuriyet Savcısı da 16 Eylül günü görülen 3'üncü duruşmada verdiği mütalaasında iddianameye bağlı kalarak suçun ağır tahrik altında işlendiğini belirterek, 'kasten adam öldürme' cezasının en alt sınırdan, tahrik indiriminin de en üst sınırdan verilmesi talep edildi.

İLK KEZ SALONA GELEREK DURUŞMAYA ÇIKTI

4'üncü kez hakim karşısına çıkan ve daha önceki duruşmalara tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS ile katılan Kadir Şeker, bu kez salonda hazır bulundu. Her iki tarafın ailelerin de katıldığı duruşmada ilk olarak öldürülen Özgür Duran'ın, avukatları mütalaaya karşı savunma yapıp, 'haksız tahrik uygulanacaksa' da en alt sınırdan uygulanması gerektiğini belirtti. Özgür Duran'ın babası Cengiz Duran da Kadir Şeker'in cezalandırılmasını talep etti.

"ANNE O ÇOCUĞA SOR NEDEN BIÇAKLA ÜSTÜME GELMİŞ"

Özgür Duran'ın annesi Mübeyyen Güner ise, "Kadir Şeker'e soruyorum. Neden elinde bıçakla geldin oraya? Benim 8 aydır ciğerim yanıyor. Benim oğlum gaspçı değil, satıcı değil. Benim çocuğumun yuva kurma hayali vardı. Onu da Kadir Şeker elinden aldı. Oğlum 2 gün önce rüyama girdi. 'Anne ben o çocuğa kendimi ifade edemedim. O çocuğa sor, neden bıçakla üstüme gelmiş' dedi. En ağır cezayı almasını istiyorum" diye konuştu.

İYİ HAL İNDİRİMİ YAPILDI

Kadir Şeker'in avukatları da mütalaaya karşı gelip, olayda kasıt olmadığını, Kadir Şeker'in şiddet görmek üzere olan bir kadına yardıma koştuğunu ve olayda da Özgür Duran'ın boynunu sıktığını belirtti. Savunmaların ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, Kadir Şeker'e 'Kasten adam öldürme' suçundan önce müebbet hapis cezası verdi. Ardından bu cezayı, suçu haksız tahrik altında işlediği gerekçesiyle 15 yıla indirdi. Duruşmadaki iyi halini göz önünde bulunduran mahkeme, cezayı 12,5 yıla indirdi.

SON SÖZÜ ÜZGÜNÜM OLDU

Davada ifadesi alınan Kadir Şeker'e son sözü soruldu. Şeker bu soruya, "Üzgünüm" diyerek cevap verdi.

Son Dakika! Kadir Şeker, 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı

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Haber Yorumları (27)
ADI ADALET SADECE!!!!: Yazıklar olsun !! Adaletin batsın Türkiye''mmmmmmm İçişleri bakanım Sayın Soyluuuuu nerdesiniz Cumhurbaşkanım nerdesinizzzz!!!!!!!Bu saatten sonra şiddet gören kadınların yardıma kim koşabilir artık sizlere soruyorum!!!!Ümitcan Uygun onu bunu tehdit ederken , dışarda elini kollunu sallayarak geziyor!!!!!Onca genç kardeşlerimin hayatını kararttığı halde üstelikkkk!!!Neden hangi bakan var işin içerisinde hangi bürokratttt!!!!Allah rızası için şu ADALETİN adının hakkını verin CUMHURBAŞKANIM !!!
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HSN: canım ülkem ne olur adaleti tam sağlayın bu çocugun 12 yılı gidecek
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MESUT: 3 sene daha yatip cikar. Sonrada kimsenin isine karisma cocuk. Yazik degilmi sana
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