Son dakika: Kadınlar, yöresel 'çığırtma' yaparak hayır topluyor

Son dakika haberlerine göre Türkiye Yardım Sevenler Derneği Kırşehir Şubesi tarafından kadın emek pazarında yöresel çığırtma ile hayır yapılıyor.

Türkiye Yardım Sevenler Derneği Kırşehir Şubesi tarafından kadın emek pazarında yöresel çığırtma ile hayır yapılıyor. Hayırseverlerin yaptığı hayırlar ücretsiz dağıtılırken, gelirler ise öğrenciler dernek tarafından burs olarak aktarılıyor.

Türkiye Yardım Sevenler Derneği Kırşehir Şubesi yöneticisi emekli kadınlar, korona virüs sürecinde ara verdikleri hayır işlerine normalleşme döneminde yeniden başladı. Ahi Çarşısı yanındaki Kadın Emek Pazarı'nda çığırtma yapıp dağıtan kadınlar, elde edilen gelirle de öğrencilere burs parası topluyor. Yardım Sevenler Derneği Kırşehir Şube Başkanı Nurten Büyüksaraçoğlu, yazın Kadın Emek Pazarı'nda kışın ise Kırşehir Valisi İbrahim Akın'ın yardımıyla temin ettikleri dernek evinde hayır çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi. Büyüksaraçoğlu, "Kadın Emek Pazarında yeni bir çalışma başlattık. Yöresel Çığırtmayı hayır çığırtmasına döndürdük. Gönüllü kadınlarımız hayır çığırtmalarını hazırlıyor. Bizler de hayır işlerini çoğaltarak bütün yaz boyu çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

Hayır sahiplerinin çalışmalarını destekleyen Ayşenur Altın ise Kırşehir'in yöresel çığırtması çalışmasının ilgi gördüğünü ve beklenen üstünde talep olduğunu söyledi. Derneğe bağışta bulunan ve çığırtma yaptıran Beyhan Tabak da, İstanbul'da yaşadığını, anne ve babasının Kırşehir'de vefat ettiğini dile getirerek, "Annemin ölüm yıldönümü. Böyle bir hayır olduğunu öğrendik. Ailemizin diğer büyükleri ve anne babamız için hayır yapalım istedik. Ben de buna bir katkıda bulunayım istedim. Ruhları şad olsun. Çok güzel bir yardımlaşma. Ben de bu şekilde onlara yardım ediyorum ve mutlu oluyorum" diye konuştu.

Yöresel çığırtma böreğinden tadan Zeynep Çiçek de, Kırşehir'e her geldiklerinde pazardaki hayırsever kadınların yanına uğradığını ve yapılan çalışmaların mutluluk verici olduğunu aktardı. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı