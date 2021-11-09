Son dakika: Jeoloji Mühendisleri Odası: Konya'nın tarihsel dönemindeki en büyük deprem

AKŞEHİR, KONYA (DHA) - KONYA Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Prof. Dr. Fetullah Arık, dün 5.1 büyüklüğünde meydana gelen depremin kentin tarihsel dönemindeki en büyük deprem olduğunu belirtti. Arık, "Depremin meydana geldi fay, Sultandağı- Akşehir fay zonunun güney kesiminde, Konya fay zonunun batısında, ara bölgede normal bir fay gibi görünüyor. Oluşan deprem de Konya'nın tarihsel döneminde en büyük deprem olarak görülüyor. Konya bölgesinde ve yakın çevresinde en büyük deprem diyebiliriz" dedi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Meram ilçesi Kızılören Mahallesi olarak saptadığı deprem, dün saat 20.43'te 5.1 büyüklüğünde meydana geldi. Depremin ardından en büyüğü 3.9 olan 40 artçı sarsıntı oldu. Deprem nedeniyle 66 yapıda hasar oluştu.

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