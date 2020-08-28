Son dakika... Japonya Başbakanı Abe istifaya hazırlanıyor
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Son dakika... Japonya Başbakanı Abe istifaya hazırlanıyor

Son dakika haberi... Japonya Başbakanı Shinzo Abe'nin sağlık sorunları nedeniyle istifa etmeyi planladığı bildirildi.

Son dakika... Japonya Başbakanı Abe istifaya hazırlanıyor
28.08.2020 09:59 | Son Güncelleme: 28.08.2020 10:02

Japonya Başbakanı Shinzo Abe'nin sağlık sorunları nedeniyle istifa etmeyi planladığı bildirildi. 

Japonya Başbakanı Abe'ye yakın kaynaklar, sağlık sorunları nedeniyle istifa etmeyi planladığını duyurdu. Japon medyası, Abe'nin yapacağı basın toplantısıyla kararını açıklayacağını bildirdi. Abe'nin son iki haftada iki kez hastaneyi ziyaret ettiği bunun da Abe'nin sağlığının kötüleştiğine dair yorumlara neden olduğu belirtildi. Daha önce de Abe'nin 1 yıl görev yaptıktan sonra 2007 yılında sağlık sorunları nedeniyle istifa ettiği ve 2012'de tekrar göreve geldiği belirtildi. Ayrıca Abe'nin bu 7 yıllık görev süresinin onu Japonya'nın şimdiye kadarki en uzun süre hizmet veren lideri yaptığı da ifade edildi.


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Kaynak: DHA

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