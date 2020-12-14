Son Dakika! İzmir'in Menderes ilçesinde sele kapılan iki kişiden birinin cansız bedenine ulaşıldı

Son dakika! İzmir'in Menderes ilçesinde hareket halindeyken sele kapılan aracın içerisindeki kayıp olarak aranan iki kişiden birinin cansız bedeni bulundu.

İzmir'de hareket halindeki hafif ticari araç, sağanak nedeniyle oluşan sel sularına kapılarak sürüklendi. Yaklaşık 800 metre sürüklenen araçtaki 3 kişi kendi imkanları ile kurtulurken, 2 kişi ise akıntıya kapılarak kayboldu. Gece geç saatlere kadar yapılan kurtarma faaliyetlerine ara verilirken, sabah yeniden başlayan çalışmalarda bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

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