Son Dakika: İzmir'in ardından Kuşadası 5.1 ile sallandı
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Son Dakika: İzmir'in ardından Kuşadası 5.1 ile sallandı

30.10.2020 18:25 | Son Güncelleme: 30.10.2020 18:55

Son dakika: İzmir'deki 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından Aydın'ın Kuşadası ilçesinin açıkları 5.1 ile sallandı.

İzmir'de Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından Aydın'ın Kuşadası ilçesi de 5.1 şiddetindeki depremle sallandı.

İçişleri Bakanlığı Acil ve Afet Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre; Aydın'ın Kuşadası ilçesinde saat 18.14'te 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 8 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Son Dakika: İzmir'in ardından Kuşadası 5.1 ile sallandı

KANDİLLİ DEPREMİN ŞİDDETİNİ 4.5 OLARAK ÖLÇTÜ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin şiddetini 4.5 olarak ölçtü. Kandilli'nin verilerine göre deprem yerin 8.6 kilometre derinliğinde meydana geldi.

Son Dakika: İzmir'in ardından Kuşadası 5.1 ile sallandı

İZMİR SALLANMAYA DEVAM EDİYOR

Ege Denizi Seferihisar açıklarında saat 14.51'de 6,6 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından 13'ü 4 büyüklüğünün üzerinde 67 artçı sarsıntı yaşandığı belirtildi.

Son Dakika: İzmir'in ardından Kuşadası 5.1 ile sallandı
Haber Yorumları (3)
KIYAMET: İnşaAllah kıyamet koptuğundan kurtulanlardan oluruz..
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SALLANSIN KARDEŞİM SALLANSIN: bu insanların sağladığı adaletsiz dünya yaşanmaz hale geldi Keşke kıyamet kopsa da kurtulsam diyen milyonlardan sadece biriyim keşke kıyamet kopsada kurtulsak böyle yaşamaktan
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LA Bİ GİT: la bi git cahil
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