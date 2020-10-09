Son Dakika: İzmir ve Kırıkkale'de sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı 8'e yükseldi
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Son Dakika: İzmir ve Kırıkkale'de sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı 8'e yükseldi

09.10.2020 18:48 | Son Güncelleme: 09.10.2020 19:08

Son dakika: Kırıkkale'de sahte içki nedeniyle 7 kişi hayatını kaydetti, 1 kişi yoğun bakımda. İzmir'de ise zehirlenme nedeniyle hastaneye kaldırılan 18 kişiden biri öldü. Kırıkkale'de 3, İzmir'de ise 10 kişi gözaltında.

İzmir ve Kırıkkale'de sahte içki nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 8'e yükseldi.

Kırıkkale ve İzmir'de çok sayıda kişi sahte içkiden zehirlendi. Kırıkkale'de son 3 günde zehirlendiklerini belirten 8 kişi hastanelere başvurdu. Hastanede tedavi altına alınanlardan 7'si hayatını kaybetti, diğer hastanın tedavisi ise yoğun bakımda devam ediyor.

Konuyla ilgili Kırıkkale Valiliği'nden bir açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"İlimiz Yüksek İhtisas Hastanesi'ne alkol zehirlenmesi şüphesiyle 07-08 Ekim 2020 tarihlerinde toplam (8) vatandaşımız intikal etmiş olup bu şahıslardan(7) vatandaşımız vefat etmiş, (1) vatandaşımızın tedavisi ise halen devam etmektedir.

Konu ile ilgili olarak yapılan ilk araştırmada, şahısların aynı marketten temin ettikleri dezenfektan olarak kullanılan etil alkol bazlı yüzey temizleyici sıvılara içki aromaları karıştırmak suretiyle kendi yaptıkları karışımı içmeleri neticesinde zehirlenmiş oldukları anlaşılmıştır.

Söz konusu olaya ilişkin olarak (3) şüpheli şahıs 09/10/2020 günü yakalanarak gözaltına alınmış ve haklarında adli ve idari işlem başlatılmış olup işlemleri halen devam etmektedir."

İZMİR'DE BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İzmir'in Konak, Karabağlar, Gaziemir ve Bayraklı ilçelerinde ise zehirlendiğini belirten 18 kişi hastanelere başvurdu. Hastaneye başvuran kişilerden biri hayatını kaybetti. Bu kişilerden 7'sinin durumunun ağır olduğu belirtiliyor. Olayla ilgili 10 kişi gözaltına alındı.

Son Dakika: İzmir ve Kırıkkale'de sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı 8'e yükseldi
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