Son Dakika: İzmir'de sağanak yağış sele neden oldu! Vatandaşlara "Evden çıkmayın" uyarısı yapıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son Dakika: İzmir'de sağanak yağış sele neden oldu! Vatandaşlara "Evden çıkmayın" uyarısı yapıldı

02.02.2021 08:51 | Son Güncelleme: 02.02.2021 09:19

Son Dakika: İzmir'de etkili olan sağanak yağış nedeniyle Dikili, Foça ve Aliağa ilçelerinde sel meydana geldi. Birçok ev ve iş yerini su basarken İzmir Büyükşehir Belediyesi, "Kentte bir afet yaşanıyor. Zorunlu olmadıkça evden çıkmayın" uyarısı yaptı. Kent, dün de peş peşe meydana gelen depremlerle sarsılmıştı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün, İzmir'de kuvvetli sağanak yağış ve rüzgar uyarısının ardından, gece sağanak etkili oldu.

DERELER TAŞTI

Bölgesel olarak yaşanan sağanak yağışta, Foça'da cadde ve sokaklar sular altında kalırken, birçok iş yeri ve evi su bastı. Sağanak yağışın yanı sıra ilçede fındık büyüklüğünde dolu yağışı aralıklarla devam etti. Yoğun yağış ile birlikte, ilçede dereler, derecikler ve logarlar taştı. Barış Caddesi, Büyükdeniz Sahili, Reha Midilli Sevgi Yolunun büyük bölümü, Pazaryeri, Büyükdeniz Sevgi caddesi, Jandarma Komando Okulu önlerinde sokaklar göle döndü.

Son Dakika: İzmir'de sağanak yağış sele neden oldu! Vatandaşlara 'Evden çıkmayın' uyarısı yapıldı

"ZORUNLU OLMADIKÇA TRAFİĞE ÇIKMAYIN"

İzmir Büyükşehir Belediyesi Tunç Soyer sosyal medya hesabından yaşanan afete ilişkin şu ifadeleri kullandı: "İzmirimiz gece başlayan ve şiddetini artıran olağanüstü yağışla adeta afete maruz kaldı. İlçelerimizin ardından merkezde de dereler taştı. Ekiplerimiz gece boyu teyakkuzdaydı, şu an da görevinin başında. Zorunlu olmayan hemşehrilerimizin sabah trafiğe çıkmamasını rica ediyoruz. Bugün Dikili'de yapacağımız muhtarlar toplantısı ve inceleme programımızı erteledim. İzmir'de çok şiddetli yağmurda oluşan su baskınlarına müdahale eden ekiplerimizi koordine etmek üzere Afet Koordinasyon Merkezi'ndeyim. Birlikte bu afeti de aşacağız. Çok şiddetli yağmurda Hacı Ahmet, Mehmetçik, Hıfzısıhha, Poligon, Gümüşpala, Yamanlar, Çitlenbik, Doğançay, Yahya derelerinde yer yer taşmalar var. Bu yüzden bazı cadde ve sokaklar olumsuz etkileniyor. Tüm ekiplerimiz görev başında. Zorunlu olmayanlar lütfen trafiğe çıkmasın.

"TOPLU TAŞIMADA AKSAMALAR YAŞANIYOR"

Değerli hemşehrilerimiz, dere taşkınları nedeniyle oluşan su baskınları yüzünden İZBAN, Tramvay ve bazı hatlardaki otobüs seferlerinde aksamalar yaşanmaktadır. Ekiplerimiz toplu taşıma araçlarının güzergahlarını açık tutmak için var gücüyle çalışıyor."

Son Dakika: İzmir'de sağanak yağış sele neden oldu! Vatandaşlara 'Evden çıkmayın' uyarısı yapıldı

DENİZ VE SEL SULARI BİRLEŞTİ

Büyükdeniz sahilinde yükselen deniz, sahille birleşti. Deniz ve sel suları birbirine karıştı. Bölgede çalışmalarını aralıksız sürdüren belediye ve itfaiye ekipleri suları tahliye ederek olası bir su taşkınını önlemek için çalışmalarını sürdürüyor.

Son Dakika: İzmir'de sağanak yağış sele neden oldu! Vatandaşlara 'Evden çıkmayın' uyarısı yapıldı

"FOÇA 30 YILDIR BÖYLE YAĞIŞ GÖRMEDİ"

Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz Foça'nın 30 yıldır bu yoğunlukta bir yağmur görmediğini, gündüz saatlerinde deniz sularının yükselmiş olmasının da etkisiyle yağmur ve sel sularının akış hızının düştüğünü söyledi. Gürbüz, "Foça son 30 yıldır böyle yağış almadı. Dağlardan, tepelerden gelen sel suları, denizin yükselmesi sokaklarımızın suyla dolmasına neden oldu. Terminal bölgesinde kaldıkları yeri su basan 5 vatandaşımızı Foça Devlet Hastanesi'ne yerleştirdik. İtfaiye ve belediye ekiplerimiz gerek yollarda ve gerekse su basan ev ve işyerlerinde çalışmaya devam ediyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden de takviye ekipler istedik" dedi.

Son Dakika: İzmir'de sağanak yağış sele neden oldu! Vatandaşlara 'Evden çıkmayın' uyarısı yapıldı

DÜN ART ARDA DEPREM OLMUŞTU

İzmir'in Karaburun ilçesinde dün sabah saatlerinden öğlene kadar en büyüğü 5.1 olan birçok deprem meydana gelmişti. Kent genelinde depremler nedeniyle can ve mal kaybı yaşanmamıştı.
Son Dakika: İzmir'de sağanak yağış sele neden oldu! Vatandaşlara 'Evden çıkmayın' uyarısı yapıldı
Haber Yorumları (6)
İKLİM DEĞİŞİYOR: acil benzinli motorlu araçlar yasaklanması lazım
Cevap Yaz Yayından Kaldır
ÖMER: Allah yardımcımız olsun. Cümlemize hidayet nasip etsin belaları ülkemizden def etsin
Cevap Yaz Yayından Kaldır
ROMANS: Guzel izmirim gecmis olsun. Allah izmiri korusun beklesin.
Cevap Yaz Yayından Kaldır
Tüm 6 yorumu okumak için tıklayın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özcan Özel Özgür Özel Muharrem İnce Devlet Bahçeli Mustafa Destici
Magazin Defne Samyeli Jason Statham Neslihan Atagül Serenay Sarıkaya
Spor Okan Buruk Erol Bulut Cenk Tosun Ersun Yanal Aykut Kocaman
Tüm Haberler Türk İzmir Milli Manisa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son Dakika: İzmir'de sağanak yağış sele neden oldu! Vatandaşlara "Evden çıkmayın" uyarısı yapıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.2.2021 09:32:47. #1.16#
title