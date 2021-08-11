İzmir'de deprem mi oldu? İzmir'de deprem oldu mu? Son dakika:10 Ağustos Salı İzmir'de kaç büyüklüğünde deprem oldu? Merkez üssü neresi?

AFAD ve Kandilli Rasathanesi 10 Ağustos Salı günü gerçekleşen deprem verilerini paylaşıyor. Ülkemizde küçük çaplı depremlerin yanında zaman zaman tedirgin edici depremler de yaşanabiliyor. İşte AFAD son depremler listesi ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi! İzmir'de deprem mi oldu? İzmir'de kaç büyüklüğünde deprem oldu?