İzmir'de deprem mi oldu? İzmir'de deprem oldu mu? Son dakika:10 Ağustos Salı İzmir'de kaç büyüklüğünde deprem oldu? Merkez üssü neresi?
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İzmir'de deprem mi oldu? İzmir'de deprem oldu mu? Son dakika:10 Ağustos Salı İzmir'de kaç büyüklüğünde deprem oldu? Merkez üssü neresi?

İzmir'de deprem mi oldu? İzmir'de deprem oldu mu? Son dakika:10 Ağustos Salı İzmir'de kaç büyüklüğünde deprem oldu? Merkez üssü neresi?
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AFAD ve Kandilli Rasathanesi 10 Ağustos Salı günü gerçekleşen deprem verilerini paylaşıyor. Ülkemizde küçük çaplı depremlerin yanında zaman zaman tedirgin edici depremler de yaşanabiliyor. İşte AFAD son depremler listesi ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi! İzmir'de deprem mi oldu? İzmir'de kaç büyüklüğünde deprem oldu?

AFAD ve Kandilli verilerine göre 10 Ağustos Salı günü deprem oldu mu merak ediliyor. Peki, bugün deprem oldu mu? Son dakika: İzmir'de deprem mi oldu? 10 Ağustos Salı İzmir'de kaç büyüklüğünde deprem oldu? Merkez üssü neresi? İzmir'de deprem nerede oldu? Merkez üssü neresidir? İşte detaylar...

İZMİR'DE DEPREM Mİ OLDU?

Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 23.14'de 3,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Son dakika: İzmir'de deprem mi oldu? 10 Ağustos Salı İzmir'de kaç büyüklüğünde deprem oldu? Merkez üssü neresi?

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ!

DEPREMİN MERKEZ ÜSSÜ NERESİ?

AFAD verilerine göre deprem merkez üssü Muğla'nın Datça ilçesi açıkları olarak belirlendi.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Kandilli Rasathanesi'ne göre10 Ağustos Salı bugün saat 23.14 sularında Ege Denizi'nde 3,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Son dakika: İzmir'de deprem mi oldu? 10 Ağustos Salı İzmir'de kaç büyüklüğünde deprem oldu? Merkez üssü neresi?

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ!

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

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