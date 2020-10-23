Son dakika... İzmir'de babası tarafından silahla vurulan kişi ağır yaralandı
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Son dakika... İzmir'de babası tarafından silahla vurulan kişi ağır yaralandı

23.10.2020 07:35 | Son Güncelleme: 23.10.2020 07:38
Son dakika... İzmir'de babası tarafından silahla vurulan kişi ağır yaralandı

Son dakika gündem haberi: İzmir'in Buca ilçesinde babası tarafından silahla vurulan kişi ağır yaralandı.

İzmir'in Buca ilçesinde babası tarafından silahla vurulan kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Göksu Mahallesi'nde yaşayan V.N. ile oğlu E.N (36), henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine baba oğlunu silahla vurarak yaraladı.

Diğer aile üyelerinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, E.N'yi önce Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesine, ardından Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırdı.

E.N'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

V.N. gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Güngör

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