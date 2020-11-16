Son dakika: İzmir'de aile hekimi koronavirüse yenik düştü
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Son dakika: İzmir'de aile hekimi koronavirüse yenik düştü

16.11.2020 22:14 | Son Güncelleme: 16.11.2020 22:18
Son dakika: İzmir'de aile hekimi koronavirüse yenik düştü

Edinilen son dakika haberine göre İZMİR'in Urla ilçesinde, aile hekimi olarak görev yapan doktor Cengiz Çil koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

İZMİR'in Urla ilçesinde, aile hekimi olarak görev yapan doktor Cengiz Çil koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Urla ilçesinde aile hekimi olarak görev yapan doktor Cengiz Çil koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. İzmir Tabip Odası tarafından sosyal medyadan yapılan paylaşımda, "İzmir'in Urla ilçesinde aile hekimi olarak görev yapan Dr. Cengiz Çil'i, Covid-19 nedeniyle kaybettik. Ailesine ve tüm sağlık camiasına başsağlığı dileriz" ifadeleri kullanıldı.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fırat AKAY

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