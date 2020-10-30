Son Dakika! İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer: 20'ye yakın binada yıkım ihbarı aldık

Son dakika! İzmir'de meydana gelen 6,6'lık depremle ilgili olarak İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer açıklamada bulundu. Soyer, 20'ye yakın binanın yıkıldığı yönünde ihbar aldıklarını belirtti. Öte yandan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum enkaz altında kalan vatandaşların olduğu yönünde bilgi aldıklarını bildirdi.

Bugün İzmir'de meydana gelen ve büyüklüğü 6,6 olan deprem, İstanbul'da da hissedildi. Depremle ilgili olarak açıklamalar art arda gelmeye devam ediyor.

Tunç Soyer sosyal medya hesabından yaptığı ilk açıklamada, "Yaşadığımız deprem sonrası Afet Merkezi'ne doğru yoldayım. Mevcut durumu anbean yerinde kontrol ediyoruz. Ekiplerimiz iş başında" ifadelerini kullandı.

"20'YE YAKIN BİNANIN YIKILDIĞI İHBARINI ALDIK"

Daha sonra CNN'de canlı yayınına bağlanan Soyer, şu an deprem olan bölgeye doğru gittiklerini belirtti ve 20'ye yakın binanın yıkıldığı yönünde ihbar aldıklarını belirtti.

"ENKAZ ALTINDA VATANDAŞLARIMIZ VAR"

Öte yandan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da bölgeye doğru yola çıktıklarını bildirdi ve enkaz altında vatandaşların olduğu yönünde bilgi verdi.

"DEVLETİMİZ TÜM İMKANLARIYLA VATANDAŞLARIMIZIN YANINDA"

Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan da depremle ilgili olarak açıklamada bulundu. Erdoğan yaptığı açıklamada, "İzmir'de meydana gelen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Devletimizin tüm imkanlarıyla depremden etkilenen vatandaşlarımızın yanındayız. İlgili tüm kurumlarımızla, bakanlarımızla bölgede gerekli çalışmalara başlamak için harekete geçtik" dedi.