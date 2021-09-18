İZMİR ADLİYESİ HAKİMİ, KAZADA ÖLDÜ - Haberler
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İZMİR ADLİYESİ HAKİMİ, KAZADA ÖLDÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İZMİR Adliyesi'nde hakim Cem Reşit Eyüpoğlu (51), otomobille Menemen ilçesindeki otoyol gişelerine çarptığı kazada yaşamını yitirdi.

İZMİR Adliyesi'nde hakim Cem Reşit Eyüpoğlu (51), otomobille Menemen ilçesindeki otoyol gişelerine çarptığı kazada yaşamını yitirdi. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 02.00 sıralarında, Kuzey Ege Otoyolu Menemen gişelerinde meydana geldi. İzmir Adliyesi'nde hakim olan Cem Reşit Eyüpoğlu yönetimindeki 35 AFJ 965 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, gişenin duvarına çarptı. Gişe görevlileri ve trafikteki diğer sürücüler, durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, araçta sıkışan Eyüpoğlu'nu çıkardı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde, Eyüpoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Cem Reşit Eyüpoğlu'nun cesedi, savcının incelemelerinin ardından otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlattı.

KAZA ANI KAMERADA

Hakim Cem Reşit Eyüpoğlu'nun hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde otomobilin, gişe duvarına çarptığı anlar yer aldı.

İZMİR ADLİYESİ HAKİMİ, KAZADA ÖLDÜ

İZMİR ADLİYESİ HAKİMİ, KAZADA ÖLDÜ

İZMİR ADLİYESİ HAKİMİ, KAZADA ÖLDÜ
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: İZMİR ADLİYESİ HAKİMİ, KAZADA ÖLDÜ - Haberler
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