Son Dakika: İstinaf ve vergi mahkemeleri 1 Haziran'da, adli ve idari yargı mahkemeleri 16 Haziran'da göreve başlıyor
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Son Dakika: İstinaf ve vergi mahkemeleri 1 Haziran'da, adli ve idari yargı mahkemeleri 16 Haziran'da göreve başlıyor

Son dakika: İstinaf ve vergi mahkemelerinin, duruşma ve keşif haricindeki tüm yargısal faaliyetleri 1 Haziran'da başlayacak. HSK, adli ve idari yargı ilk derece mahkemelerinde duruşma ve keşiflerin 16 Haziran'da başlamasına karar verdi.

29.05.2020 11:03 | Son Güncelleme: 29.05.2020 11:38

Hâkimler ve Savcılar Kurulu adli ve idari yargı ilk derece mahkemelerinde duruşma ve keşiflerin 16 Haziran'da başlamasına karar verdi. HSK kararıyla istinaf ve vergi mahkemelerinin duruşma ve keşif haricindeki tüm yargısal faaliyetleri 1 Haziran'da başlayacak.

HSK'dan konuya ilişkin yapılan açıklama şu şekilde:

Küresel bir krize dönüşen COVİD-19 salgın hastalığı ile mücadele etme ve kamu sağlığının korunması amacıyla, tüm dünyada olduğu gibi, ülkemizde de birtakım önlemler alınmış, Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda, kamu kurumlarının gayreti, halkın da özverisi ve aktif desteği ile salgının en az hasarla atlatılması amaçlanmıştır.

Salgınla topyekûn mücadele kapsamında, tüm kamu kurumları ile, yargı makamlarına da birtakım görev ve sorumluluklar yüklenmiş, 7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun geçici 1'inci maddesiyle, yargısal sürelerin durdurulduğu dönem içerisinde ilk derece adli ve idari yargı mercileri ile bölge adliye ve bölge idare mahkemeleri bakımından duruşmaların ve müzakerelerin ertelenmesi de dâhil olmak üzere alınması gereken diğer tüm tedbirler ile buna ilişkin usul ve esasların belirlenmesinde Hâkimler ve Savcılar Kurulu yetkili kılınmıştır.

YARGI "YENİ NORMAL" DÖNEMİNE GİRDİ

Genel Kurulumuz, anılan kanunun amacı doğrultusunda, çeşitli tarihlerde gerçekleştirdiği toplantılar sonrasında birçok tedbir almış ve alınan bu tedbirler tüm yargı teşkilatı ile paylaşılmıştır. Salgının kamu sağlığı için ciddi bir tehdide dönüşmesi tehlikesi, alınan önlemlerle kontrol altına alındıktan sonra, olağan yaşam koşullarının gerekli tedbirlerle birlikte sürdürülmesi anlamına gelen "yeni normal"'e geçiş zarureti ortaya çıkmış ve bütün kamu otoriteleri normalleşme sürecine ilişkin bir yol haritası belirlemek üzere gayret sarf etmeye başlamıştır.

HSK Genel Kurulu da, yargısal faaliyetlerde kesintiye neden olmama, vatandaşların sağlıklı bir ortamda hukuk hizmetlerini almalarını temin etme, "yeni normale" dönüş eylem planı çerçevesinde alınacak tedbirler hakkında durum değerlendirmesi yapma amacıyla, 29/05/2020 tarihinde, olağanüstü gündemle toplanarak, oybirliği ile aşağıda gösterilen hususları kararlaştırmıştır.

MAHKEMELER NE ZAMAN AÇILIYOR?

1-Tutuklu (yasal zorunluluk nedeniyle sadece tutukluluğun değerlendirilmesi yönünden) ve acil işler, dava zaman aşımı yakın olan soruşturma ve kovuşturma dosyaları, yürütmenin durdurulması istemleri ile ivedi sayılacak diğer iş ve işlemler haricindeki adli ve idari yargı ilk derece mahkemelerine ait duruşma ve keşiflerin 16/06/2020 tarihine kadar ertelenmesine dair tedbirin aynen uygulanmasına devam olunmasına,

2-Bölge Adliye Mahkemeleri ve Başsavcılıkları ile Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin (duruşma ve keşif yapılmasını gerektiren dosyalar hariç) tüm yargısal faaliyetlerinin 01/06/2020'den itibaren başlatılmasına,

3-Kamu davasının açılmasının ertelenmesine ilişkin tedbirin 01/06/2020 tarihi itibarıyla sonlandırılmasına,

4-Adli Yargı İlk Derece Mahkemelerine ait duruşma ve keşif dışındaki adli hizmetlerin durdurulması gibi bir durum söz konusu olmadığından; suç ve suçluyla mücadele işlemleri ile mahkemeler önünde dava ve iddia hakkının bir gereği olarak, adli hizmetlerin belirtilen istisnalar dışında gecikmeksizin yerine getirilmesine,

Her bir mahkeme ve Cumhuriyet başsavcılığının; dosyaların incelenmesi, notlanması, gerekçeli kararların yazılması, tarafların duruşmada hazır bulunmasına ihtiyaç duyulmayan dava ve işlerin neticelendirilmesi, iddianamenin kabulü ve tensip işlemlerinin icrası gibi yargısal faaliyetler ile duruşma ve keşif dışındaki diğer rutin işlemlerin sürdürülmesi hususunda gerekli hassasiyetin gösterilmesine,

5-Salgın tedbirleri nedeniyle oluşan iş yükünün ortadan kaldırılması amacıyla, 20/07/2020 tarihine kadar, hâkim ve Cumhuriyet savcılarının yıllık izin taleplerinin karşılanmamasına,

6-Daha önce Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünün 13/03/2020 tarih ve 12362 sayılı yazıları ile idari izinli sayılan şahısların kapsamı daraltıldığından, 01/06/2020 tarihinden itibaren yalnızca altmış yaş üstü kronik rahatsızlığı bulunan hâkim ve Cumhuriyet savcılarının idari izinli sayılmalarına,

Altmış yaş üzerinde bulunan hâkim ve Cumhuriyet savcılarının, kronik rahatsızlıklarını belgeleyen doktor raporu ibraz etmeleri durumunda idari izin olanağından istifade ettirilmelerine,

7-İdari izinli sayılan hâkim ve Cumhuriyet savcılarının baktığı mahkeme ve işler için, mahallin şartları ve hakkaniyet ilkesi de gözetilerek, komisyon başkanları ve Cumhuriyet başsavcıları tarafından nöbetçi hâkim ve Cumhuriyet savcısı belirlenmesine,

8-01/06/2020 tarihinden sonra, yargı hizmetleri icra edilirken, Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği "adli hizmetler yerine getirilirken uyulması gerekli tedbirler" talimatına ve Bilim Kurulunun bu doğrultudaki önerilerine riayet edilmesine,

9-Keyfiyetin merkez ve mülhakat adliyelerinde görev yapan tüm hâkim ve Cumhuriyet savcılarına duyurulmasına, karar verilmiştir."

Son Dakika: İstinaf ve vergi mahkemeleri 1 Haziran'da, adli ve idari yargı mahkemeleri 16 Haziran'da göreve başlıyor

Güncel Manşet

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