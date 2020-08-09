Son Dakika: İstanbul Valiliği: Otobüs kazasında 5 kişi hayatını kaybetti, 3'ü çocuk, 7'si yetişkin 10 vatandaşımızın durumu ağır Son dakika: İstanbul Valiliği, kentte sabah saatlerinde meydana gelen otobüs kazasında 5 kişinin hayatını kaybettiğini 25 kişinin yaralandığı kazada yaralılardan 3'ü çocuk, 7'si yetişkin 10 kişinin durumunun ağır olduğunu açıkladı. Olay yerinden gelen ilk fotoğraflar da durumun vahametini gözler önüne serdi.

Sabah saatlerinde İstanbul'da Kuzey Marmara Otoyolu'nda bir yolcu otobüsü bariyerlere çarparak yoldan çıktı. Kazayla ilgili İstanbul Valiliği yaptığı açıklamada "Kazada 5 vatandaşımız hayatını kaybederken, 3'ü çocuk, 7'si yetişkin 10 vatandaşımızın durumu ağır olmak üzere, 25 vatandaşımız hastaneye sevk edilmiştir" ifadelerini kullandı.

Valiliğin yaptığı açıklama şu şekilde:

BARİYERLERE ÇARPARAK YOLDAN ÇIKTI

"Karabük'ten İstanbul'a seyir halindeki bir şehirlerarası yolcu otobüsü, bugün saat07.00 sıralarında, Kuzey Marmara Otoyolu'nda Çiftalan Köprüsü mevkiinde bariyerlere çarparak yoldan çıkmıştır. Olay yerine derhal Jandarma, Polis, 112 Acil Servis, İtfaiye ve AFAD ekipleri sevk edilmiştir.

5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 3'Ü ÇOCUK 10 AĞIR YARALI

112 Acil Servis ekiplerimizden alınan ilk bilgilere göre; kazada (5) vatandaşımız hayatını kaybederken, 3'ü çocuk, 7'si yetişkin 10 vatandaşımızın durumu ağır olmak üzere, 25 vatandaşımız hastaneye sevk edilmiştir.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kaza nedeniyle geniş çaplı soruşturma başlatılmıştır. Bu elim kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli aileleri ve yakınlarına baş sağlığı diliyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 09.08.2020 - Saat 08.30"

KAZA SONRASI OLAY YERİNDEN İLK FOTOĞRAFLAR