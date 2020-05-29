Son Dakika: İstanbul'un Fethi'nin 567. yılında Ayasofya'da Fetih Suresi okundu
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Son Dakika: İstanbul'un Fethi'nin 567. yılında Ayasofya'da Fetih Suresi okundu

İstanbul'un Fethi'nin 567'nci yıl dönümü koronavirüs salgınının gölgesinde coşku ve heyecanla kutlandı. Bu kutlamalar doğrultusunda akşam saatlerinde Ayasofya'da Fetih Suresi okundu.

29.05.2020 21:35 | Son Güncelleme: 29.05.2020 22:17

İstanbul'un fethinin 567. yıl dönümü kutlamaları, Fatih Sultan Mehmet'in şehri aldıktan sonra ilk cuma namazını kıldığı Ayasofya'da düzenlenen "Fetih Şöleni"nde, Fetih Suresi okundu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının koordinesinde gün boyu devam eden İstanbul'un fethinin 567. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Ayasofya'da "Fetih Şöleni" düzenlendi. Etkinlik, Osmanlı İmparatorluğu'nun 7. Padişahı Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethederken gemileri karadan yürüttüğü rotaların üzerinden geçip Ayasofya'ya ulaşan drone ile çekilen kayıtların gösterimiyle başladı.

Son Dakika: İstanbul'un Fethi'nin 567. yılında Ayasofya'da Fetih Suresi okundu

FETİH SURESİ TİLAVET EDİLDİ

2. Mehmet'in, aralıklarla 54 gün süren kuşatmanın ardından 29 Mayıs 1453 Salı günü gerçekleşen fetihten sonra ilk cuma namazını kıldığı, fethin simgesi Ayasofya'nın içinde Fetih Suresi tilavet edildi. Etkinlikte, daha sonra Fetih Duası okundu. Duaya Cumhurbaşkanı Erdoğan da eşlik etti. Fetih Şöleni, tarihi yarımadadaki havai fişek gösterisi ile sona erecek.

Son Dakika: İstanbul'un Fethi'nin 567. yılında Ayasofya'da Fetih Suresi okundu

FETİH SURESİ TİLAVETİNİN ARDINDAN ERDOĞAN KONUŞTU

Fetih Suresi tilavetinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulundu. Konuşmasına Fetih Suresi'nin Türkçe meali ile başlayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Aziz milletim, değerli misafirler, sevgili vatandaşlarım sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Sözlerime Fetih süresinin ayetlerinden bir kısmının mealiyle başladım.

İstanbul'un fethinin 567. yıldönümünü, Ayasofya'da Fetih suresi okunarak yadedilmesinin çok önemli olduğuna inanıyorum. İstanbul Fetih süresindeki müjdelere nail olmak için yanıp tutuşan bir fatih ve askerleri tarafından fethedilmiştir.

Fatih Sultan Mehmet Han kuşatma 50. gününe ulaştığında sabırsızlanıp, canı sıkılıp, haber gönderir Akşemseddin Hazretlerine bu durumun sebebini sorar.

Cevap gelir, hulusu niyet, fena hareketlerden haya, emirlere itaat. Kemal-i sükunet ve intizamla verilen emirleri eksiksiz icra ediniz ettiriniz. İmani bir heyecanın verdiği galeyan ile muharebeye koşunuz. Malik olduğunuz liyakati gösteriniz. Zillet geride, şehadet ileridedir ve inşallah fetih yakındır.

Fatih'i en sıkıntılı günlerde yeniden coşturan Akşemseddin Hazretlerinin mesajı Fetih suresinin özetidir. 'Ya ben İstanbul'u alırım, ya İstanbul beni alır' diyen Fatih nihayet 1453 yılının 29 Mayıs günü hedefine ulaşmıştır.

Bir devrin kapanıp, yeni bir devrin açıldığı bu tarih insanlığın hafızasında asla silinmeyecek yer bırakmıştır. Fetih yıkmanın değil inşa etmenin, imhanın değil ihyanın, zulmün değil adaletin, zilletin değil erdemin, nefretin değil sevginin sembolüdür.

Kubbelerimiz, minarelerimiz, bahçelerimizle her semtini birbirinden farklı desenlere bezedik. Yedi tepesine yedi kandil yaptık, boğazına gerdanlıklar taktık. İstanbul'u çıkarttığınızda dünya tarihinin yeniden yazılması gerektiğine yürekten inanarak bu şehre sahip çıktık."

Son Dakika: İstanbul'un Fethi'nin 567. yılında Ayasofya'da Fetih Suresi okundu
Son Dakika: İstanbul'un Fethi'nin 567. yılında Ayasofya'da Fetih Suresi okundu
Son Dakika: İstanbul'un Fethi'nin 567. yılında Ayasofya'da Fetih Suresi okundu

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