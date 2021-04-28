Son Dakika: İstanbul otogarında PKK'lıların bir aracın altına yerleştirdiği 5 kilo patlayıcı ele geçirildi, 2 kişi yakalandı
Son dakika: Tam kapanma nedeniyle Anadolu'nun birçok kentine göç yaşanırken İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kritik bir bilginin detaylarını anlattı. Soylu, "Polisimizin otogardaki dikkatli takibi ve istihbaratımızın bu konudaki keskin hafızası sonucu bir aracın altındaki 5 kiloluk patlayıcıyı otogarda tespit ettiler ve patlayıcıyı yerleştirenler de yakalandı. Hedef otogardı" ifadelerini kullandı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, NTV canlı yayınında Ahmed Arpat ve Funda Görey'in sorularını yanıtladı. Soylu, "Bugün PKK terör örgütü mensupları, İstanbul'a 5 kiloluk bir patlayıcı getirdiler. Polisimizin otogardaki dikkatli takibi ve istihbaratımızın bu konudaki keskin hafızası sonucu bir aracın altındaki 5 kiloluk patlayıcıyı otogarda tespit ettiler ve patlayıcıyı yerleştirenler de yakalandı. Hedef otogardı" dedi.
İçişleri Bakanı Soylu'nun açıklamalarından satır başları;
"Uzun zamandır Türkiye'nin takip ettiği Diyarbakır Anneleri'nde yarın 25. buluşma gerçekleşecek. Fatma Yetkin evladıyla buluşacak. 15 yaşında çocukları Recep'i kaçırıyorlar. Yıllar geçiyor Diyarbakır'da HDP binasının önünde, terör örgütüne meydan okudular
Dört buçuk yıl önce ikna çalışmalarına başladık. Ailelerle görüşülüyor, onlara evlatları adalete teslim olurlarsa, onlara destek olunacağı, yardımcı olacağı anlatılıyor.
İkna çalışmalarımız PKK'yı tuz ruhunun erittiği gibi eritiyor. Kırmızı listeden bir ismin 17-18 gündür ifadesinin alıyoruz. Önemli şeyler söyledi. Dost bildiklerimizin bize nasıl ihanet ettiklerini, arkamızdan nasıl kumpaslar çevirdiklerini anlattı.