Son Dakika: İstanbul otogarında PKK'lıların bir aracın altına yerleştirdiği 5 kilo patlayıcı ele geçirildi, 2 kişi yakalandı

Son dakika: Tam kapanma nedeniyle Anadolu'nun birçok kentine göç yaşanırken İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kritik bir bilginin detaylarını anlattı. Soylu, "Polisimizin otogardaki dikkatli takibi ve istihbaratımızın bu konudaki keskin hafızası sonucu bir aracın altındaki 5 kiloluk patlayıcıyı otogarda tespit ettiler ve patlayıcıyı yerleştirenler de yakalandı. Hedef otogardı" ifadelerini kullandı.