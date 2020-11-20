Son dakika haberi | İstanbul Havalimanı'nda Trump'ın kullandığı Covid-19 ilacı yakalandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberi | İstanbul Havalimanı'nda Trump'ın kullandığı Covid-19 ilacı yakalandı

20.11.2020 09:22 | Son Güncelleme: 20.11.2020 10:15

Son dakika 3. sayfa haberi... İstanbul Havalimanı'nda Trump'ın kullandığı Covid-19 ilacı yakalandı 23 adet 'Remdesivir' adlı kaçak ilaç ele geçirdi Polisin operasyonu güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı İstanbul Havalimanı polisi, düzenlediği operasyon ile Özbekistan'dan gelen iki kadın yolcuda, koronavirüs...

İstanbul Havalimanı'nda Trump'ın kullandığı Covid-19 ilacı yakalandı

23 adet 'Remdesivir' adlı kaçak ilaç ele geçirdi

Polisin operasyonu güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı

İSTANBUL - İstanbul Havalimanı polisi, düzenlediği operasyon ile Özbekistan'dan gelen iki kadın yolcuda, koronavirüs tedavisinde kullanılan, cam şişe içerisinde 23 adet 'Remdesivir' adlı kaçak ilaç ele geçirdi. ABD Başkanı Donald Trump'ın tedavisinde de kullanıldığı bilinen ilaçlara el konulurken, yolcular hakkında yasal işlem başlatıldı. Polisin operasyonu güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Edinilen bilgilere göre; İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü 'Risk Analiz Timi'ne bağlı polis ekipleri, geçen salı günü Özbekistan'ın başkenti Taşkent'ten gelen iki kadın yolcuyu şüphe üzerine takibe aldı. Yolcuları terminalden çıkış yapmadan durduran ekipler, bavulları kontrol edilmesi için 'X-Ray' cihazından geçirdi. Yapılan kontrollerde flakon adı verilen cam şişe içerisinde her biri 100 miligram olan 23 adet ilaç tespit edildi.

Kaçak ilaçlara el konuldu

Ayrıca bavullarda koronavirüs ilacının yanı sıra 13 karton elektronik sigara, 44 kilogram çay ve 21 karton sigara da tespit edildi. Başta ilaçlar olmak üzere yakalanan tüm kaçak ürünlere el konuldu. Hakkında yasal işlem başlatılan yolcuların, beraberlerinde getirdikleri koronavirüs ilaçlarını İstanbul'da yaşayan Özbek tanıdıklarının isteği üzerine beraberinde getirdiklerini ve onlara teslim edeceklerini söyledikleri öğrenildi.

ABD Başkanı Donald Trump'a koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından tedavi sürecinde kullanılan ilaçlar bizzat doktorları tarafından açıklanmıştı. Bu ilaçlar arasında 'remdesivir' de olduğu kamuoyuna duyurulmuştu.

Son dakika haberi | İstanbul Havalimanı'nda Trump'ın kullandığı Covid-19 ilacı yakalandı
Son dakika haberi | İstanbul Havalimanı'nda Trump'ın kullandığı Covid-19 ilacı yakalandı
Son dakika haberi | İstanbul Havalimanı'nda Trump'ın kullandığı Covid-19 ilacı yakalandı
Son dakika haberi | İstanbul Havalimanı'nda Trump'ın kullandığı Covid-19 ilacı yakalandı
Son dakika haberi | İstanbul Havalimanı'nda Trump'ın kullandığı Covid-19 ilacı yakalandı
Son dakika haberi | İstanbul Havalimanı'nda Trump'ın kullandığı Covid-19 ilacı yakalandı
Son dakika haberi | İstanbul Havalimanı'nda Trump'ın kullandığı Covid-19 ilacı yakalandı
Son dakika haberi | İstanbul Havalimanı'nda Trump'ın kullandığı Covid-19 ilacı yakalandı
Son dakika haberi | İstanbul Havalimanı'nda Trump'ın kullandığı Covid-19 ilacı yakalandı
Son dakika haberi | İstanbul Havalimanı'nda Trump'ın kullandığı Covid-19 ilacı yakalandı
Son dakika haberi | İstanbul Havalimanı'nda Trump'ın kullandığı Covid-19 ilacı yakalandı
Son dakika haberi | İstanbul Havalimanı'nda Trump'ın kullandığı Covid-19 ilacı yakalandı
Son dakika haberi | İstanbul Havalimanı'nda Trump'ın kullandığı Covid-19 ilacı yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / TUNCER CENGİZ

İlgili Haberler

Son dakika! İstanbul Havalimanı'nda kaçak koronavirüs ilacı operasyonu
Son dakika! İstanbul Havalimanı'nda kaçak koronavirüs ilacı operasyonu
Son dakika haberleri | İstanbul Havalimanı'nda PKK'lı terörist böyle yakalandı
Son dakika haberleri | İstanbul Havalimanı'nda PKK'lı terörist böyle yakalandı
ABD, ilk Covid-19 antikor ilacının acil kullanımına izin verdi
ABD, ilk Covid-19 antikor ilacının acil kullanımına izin verdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Nikol Paşinyan Süleyman Soylu Alaattin Çakıcı Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Kutsi Berk Oktay İrem Derici İbrahim Tatlıses
Spor Ozan Kabak Şenol Güneş Abdullah Avcı Malcolm Thomas Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Faiz Medya Kasım Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi | İstanbul Havalimanı'nda Trump'ın kullandığı Covid-19 ilacı yakalandı - İstanbul
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.11.2020 10:15:53. #1.15#
title