Son Dakika! İstanbul'da bir tır metrobüs yoluna girdi, E-5'te trafik kilitlendi

Kaza saat 09.00 sıralarında D-100 Karayolu Haramidere mevkiinde meydana geldi. Avcılar yönüne giden tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol kenarındaki bariyerlere çarptı.

TRAFİK OLUŞTU

Tır ters dönerken, sürücü hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis yönlendirildi. Kaza nedeniyle Avcılar istikametinde trafik oluştu. Öte yandan tırın kaldırılması için çalışma yapılacak.

SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada bacağından hafif yaralanan tır sürücüsü, hastaneye kaldırıldı. Yola sızan yakıt nedeniyle polis ekipleri bölgede güvenlik önlemleri aldı.

Ayrıntılar geliyor...

Kaza yerinden ilk görüntüler: