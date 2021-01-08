Son Dakika! İstanbul'da bir tır metrobüs yoluna girdi, E-5'te trafik kilitlendi
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Son Dakika! İstanbul'da bir tır metrobüs yoluna girdi, E-5'te trafik kilitlendi

08.01.2021 09:30 | Son Güncelleme: 08.01.2021 10:21

Son dakika! Haramidere'de E-5'te kontrolden çıkan tır, metrobüs bariyerlerine çarparak durdu. Feci kazada sürücü hafif şekilde yaralanırken, bölgede trafik yoğunluğu oluştu.

Kaza saat 09.00 sıralarında D-100 Karayolu Haramidere mevkiinde meydana geldi. Avcılar yönüne giden tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol kenarındaki bariyerlere çarptı.

TRAFİK OLUŞTU

Tır ters dönerken, sürücü hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis yönlendirildi. Kaza nedeniyle Avcılar istikametinde trafik oluştu. Öte yandan tırın kaldırılması için çalışma yapılacak.

SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada bacağından hafif yaralanan tır sürücüsü, hastaneye kaldırıldı. Yola sızan yakıt nedeniyle polis ekipleri bölgede güvenlik önlemleri aldı.

Ayrıntılar geliyor...

Kaza yerinden ilk görüntüler:

Son Dakika! İstanbul'da bir tır metrobüs yoluna girdi, E-5'te trafik kilitlendi
Son Dakika! İstanbul'da bir tır metrobüs yoluna girdi, E-5'te trafik kilitlendi
Son Dakika! İstanbul'da bir tır metrobüs yoluna girdi, E-5'te trafik kilitlendi
Son Dakika! İstanbul'da bir tır metrobüs yoluna girdi, E-5'te trafik kilitlendi
Son Dakika! İstanbul'da bir tır metrobüs yoluna girdi, E-5'te trafik kilitlendi
Haber Yorumları (4)
HASAN: YOK YOK ANLAŞILDI ARTIK BU BELEDİYE İLE BU İŞ OLMADI. GÖNDERİLSİN BENCE YERİNE KAYYUM ATANSIN BAŞKA TÜRLÜ OLMAYACAK BU İŞ , SUSUZLUK SORUNU KAZALAR VS. OLMAZ BU İŞ BÖYLE. YAPAMAYACAKSANIZ GİRMEYİN BU İŞLERE. . .
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HAKLİSİN KAMİL: dogru
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SABRİ: Bir insanın kullanacağı 10 milyar dolarlık köprü yerine bin insanın kullandığı yoğun yollara alternatifler yapılsa memleket için daha hayırlı olacağını düşünüyorum. Devlet önceliklerini şaşırıyor, kamu kaynakları yanlış yerlere akıyor.
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