İstanbul Emniyet Müdürlüğü, 23 Nisan dolayısıyla konvoy oluşturdu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, 23 Nisan dolayısıyla konvoy oluşturdu

Anadolu Ajansı / Mustafa Sağıroğlu - Haberler | Güncel

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla oluşturduğu konvoya vatandaşlar ilgi gösterdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla oluşturduğu konvoya vatandaşlar ilgi gösterdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, bayramı coşkusunu pandemi sürecinde de yaşatmak amacıyla oluşturduğu konvoy saat 11.00'de Bostancı Polis Merkezi önünden hareket etti. Konvoyda, 36 motosikletli polis timi ve 8 araç yer aldı.

Vatandaşlar ile çocuklar, evlerinin önünden geçen konvoya ilgi gösterdi. Bazı vatandaşlar, konvoydaki polisleri el sallayarak, alkışladı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden de geçen konvoy, Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü önünde sona erdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, 23 Nisan dolayısıyla konvoy oluşturdu
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, 23 Nisan dolayısıyla konvoy oluşturdu
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, 23 Nisan dolayısıyla konvoy oluşturdu
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, 23 Nisan dolayısıyla konvoy oluşturdu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Sağıroğlu

Son dakika genel: 24 kentte yöresel kıyafetlerini giyip, yöre ağzıyla kutlama mesajı yayımladılar
Son dakika genel: 24 kentte yöresel kıyafetlerini giyip, yöre ağzıyla kutlama mesajı yayımladılar
Milli Savunma Bakanlığı, 23 Nisan'ı sosyal medya üzerinden paylaştığı bir video ile kutladı
Milli Savunma Bakanlığı, 23 Nisan'ı sosyal medya üzerinden paylaştığı bir video ile kutladı
Son dakika haber: ANNESİNİ ÖLDÜRÜP VALİZE KOYAN ŞÜPHELİ, CESEDİNİN BAŞINDA UYURKEN YAKALANDI
Son dakika haber: ANNESİNİ ÖLDÜRÜP VALİZE KOYAN ŞÜPHELİ, CESEDİNİN BAŞINDA UYURKEN YAKALANDI
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Nikos Dendias Mustafa Şentop Fahrettin Altun Yıldırım Akbulut
Magazin Müge Anlı Cansu Dere Demet Akalın Seren Serengil
Spor Cenk Tosun Yılmaz Vural Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Thodex
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: İstanbul Emniyet Müdürlüğü, 23 Nisan dolayısıyla konvoy oluşturdu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.4.2021 13:24:57. #1.15#

title