İstanbul Emniyet Müdürlüğü, 23 Nisan dolayısıyla konvoy oluşturdu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla oluşturduğu konvoya vatandaşlar ilgi gösterdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla oluşturduğu konvoya vatandaşlar ilgi gösterdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, bayramı coşkusunu pandemi sürecinde de yaşatmak amacıyla oluşturduğu konvoy saat 11.00'de Bostancı Polis Merkezi önünden hareket etti. Konvoyda, 36 motosikletli polis timi ve 8 araç yer aldı.

Vatandaşlar ile çocuklar, evlerinin önünden geçen konvoya ilgi gösterdi. Bazı vatandaşlar, konvoydaki polisleri el sallayarak, alkışladı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden de geçen konvoy, Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü önünde sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Sağıroğlu