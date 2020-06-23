Son Dakika: İstanbul'daki selde bir kişi hayatını kaybetti
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Son Dakika: İstanbul'daki selde bir kişi hayatını kaybetti

Son dakika: İstanbul'daki yoğun yağış sonrası oluşan selde bir kişi hayatını kaybetti. Konuyla ilgili İstanbul Valisi Ali Yerlikaya açıklamasında, "Maalesef 30-32 yaşlarında bir Suriyeli misafirimiz vefat etti" dedi.

23.06.2020 18:14 | Son Güncelleme: 23.06.2020 18:45

İstanbul Esenyurt'ta Pınar Mahallesi'nde şiddetli yağışın ardından dere taştı. Taşan derenin suları bir sokağı basarken, bazı apartmanların bodrum katındaki mahsur kalanlar oldu. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 30-32 yaşlarında bir kişinin su baskını nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu.

ESENYURT'TA 30'A YAKIN BİNAYI SU BASTI

İlçede yağış nedeniyle derenin taşması sonucu 30'a yakın binayı su bastı. İtfaiye ekipleri bodrum katlarda arama çalışması yürüttü. Çevredeki vatandaşlar ve ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri dairenin penceresini kırdı. Çalışmalarda 11 kişi bodrum kattan dakikalarla kurtuldu.

BÜYÜKÇEKMECE'DE HORTUM MEYDANA GELDİ

Sağanak öncesinde Büyükçekmece İlçesi'nde hortum meydana geldi. Meydana gelen hortum bölgede bulunan yurttaşların cep telefonu kameraları tarafından saniye kaydedildi.

Son Dakika: İstanbul'daki selde bir kişi hayatını kaybetti

ÜSKÜDAR'DA YOLLAR GÖLE DÖNDÜ

Üsküdar'da yoğun yağış nedeniyle bazı yollar adeta göle döndü. Bazı otomobil sürücüleri de yolda gidebilmek için kaldırıma çıkarak ilerledi.

Üsküdar'da da etkili olan sağanak nedeniyle bazı yolların adeta göle döndüğü görüldü. Suyun sel gibi aktığı Rasathane Caddesinde otomobiller ilerlemekte zorlandı. Kimi sürücüler suda yavaşça ilerlerken kimisi de aracıyla kaldırıma çıkarak ilerledi.

Son Dakika: İstanbul'daki selde bir kişi hayatını kaybetti

TAKSİM VE BEŞİKTAŞ'TA DA YURTTAŞLAR ZOR ANLAR YAŞADI

Boğaz'ın üstünü karabulutların kaplamasını ardından Anadolu Yakası'nda başlayan yağış bir süre sonra Avrupa Yakası'nda da etkisini gösterdi. Taksim Meydanı'nda yağış nedeniyle yurttaşlar zor anlar yaşadı.

Beşiktaş Meydanı ve Beşiktaş iskelesinde aniden bastıran sağanak nedeniyle yurttaşlar çatı altlarına sığındı. Etkili yağış nedeniyle Beşiktaş'ta yollar da göle döndü. Trafikte araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

Son Dakika: İstanbul'daki selde bir kişi hayatını kaybetti

ESENYURT'TA DERE TAŞTI, BODRUM KATLARI SU BASTI

Esenyurt Pınar Mahallesi'nde de dere taşması sonucu bazı bölgelerde ev ve iş yerlerini su bastı, birçok araç su altında kaldı. Fırtına nedeniyle uçan çatıların üzerine düştüğü araçlarda hasar meydana geldi. Bazı sürücülerin su baskınından korunmak için araçlarının üzerine çıktığı görüldü.

Son Dakika: İstanbul'daki selde bir kişi hayatını kaybetti

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA: 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İstanbul Valiliği, Esenyurt'ta bir binanın zemin katında su baskını sonucu mahsur kalan Suriyeli, 2, 3 ve 5 yaşlarındaki 3 çocuğun kurtarılarak hastaneye sevk edildiğini açıkladı.

İstanbul Valisi Yerlikaya, yaptığı açıklamada "İstanbul'da çok nadir gerçekleşen 2 sel olayı gerçekleşti. Bodrum katta yaşan vatandaşlarımızın evlerini su bastı. Maalesef 30- 32 yaşlarında bir Suriyeli misafirimiz hayatını kaybetti. AFAD olarak buralarda ve diğer yerlerde zarar gören vatandaşlarımızın yanında olacağız. Bu sağanak yağışlardan sıkıntı yaşayan herkese geçmiş olsun. Çatalca'da 2 kişi, Beylikdüzü'de 2 kişi ve Esenyurt'ta 4 vatandaşımız hastanelerde tedavi görüyor." dedi.

HADIMKÖY'DE ŞİDDETLİ RÜZGAR NEDENİYLE TIR DEVRİLDİ

İstanbul'da etkili olan şiddetli fırtına ve yağış nedeniyle Hadımköy'de seyir halinde olan TIR devrildi. TIR'ın devrilme anı bir yurttaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Son Dakika: İstanbul'daki selde bir kişi hayatını kaybetti

Güncel Manşet

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