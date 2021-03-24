SON DAKİKA: İstanbul'da okullar tatil mi? Hangi illerde okullar tatil?

Son dakika haberi... İstanbul okullar tatil mi? İstanbul kar tatili var mı sorularına yanıt aranıyor. İstanbul Valiliği kar tatili açıklamaları merakla bekleniyor. İstanbul'un birçok bölgesinde sabah saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle öğrenciler ve veliler okulların tatil olup olmadığını sorguluyor.İşte merak edilen bilgiler!

İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL Mİ?

24 Mart ve 25 Mart Perşembe günü için herhangi bir tatil açıklaması henüz İstanbul Valiliği tarafından yapılmadı. Açıklama geldiği takdirde haberimizden öğrenebilirsiniz.

İSTANBUL'A KAR SÜRPRİZİ

İstanbul'da gece saatlerinde aralıklarla yağan kar sabah saatlerinde etkisini artırdı.

İstanbul Mart ayında kar sürprizi yaşadı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından gece saatlerinde kar aralıklarla etkili oldu.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişi ve D-100 Karayolu Bostancı mevkiinde aniden başlayan kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı. Kısa süreli yağan kar, araçların üzerinde ve çatılarda beyaz örtü oluşturdu. Sabah saatlerinde ise kar etkisini arttırdı. Yollar kısa sürede beyaza büründü trafikte aksamalar yaşanıyor.

AKOM'DAN AÇIKLAMA!

AKOM'dan yapılan açıklamaya göre İstanbul'da karla karışık yağmur bekleniyordu. Yapılan açıklama sonrası Anadolu Yakası'nda karla karışık dolu yağışı etkili oldu.

AKOM'dan daha önce İstanbul'da karla karışık yağmur uyarısı yapılmıştı. Yapılan uyarı sonrası saat 05.30 sıralarında Anadolu Yakası'nın bazı ilçelerinde karla karışık dolu yağışı etkili oldu. Kısa süreli yağan kar ve dolu yağışı etrafta beyazlık oluşturdu.