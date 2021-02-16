Son Dakika: İstanbul'da kar yağışı nedeniyle yüze yüze eğitime 1 gün daha ara verildi
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Son Dakika: İstanbul'da kar yağışı nedeniyle yüze yüze eğitime 1 gün daha ara verildi

16.02.2021 16:24 | Son Güncelleme: 16.02.2021 16:34

Son dakika: İstanbul Valiliği, bugün ve yarın için kuvvetli kar yağışının beklendiğini belirterek yüz yüze eğitime 17 Şubat'a kadar ara verildiğini açıkladı.

İstanbul Valiliği, bugün ve yarın için kuvvetli kar yağışının beklendiğini duyurdu. Vali Yerlikaya, bütün eğitim kurumlarında yüz yüze eğitime 17 Şubat Çarşamba günü bir gün süreyle ara verildiğini, kamu kurumlarında engelli, hamile ve kronik hastalığı olan personelin de izinli sayılacağını bildirdi.

KAR YAĞIŞI YARINA KADAR SÜRECEK

İstanbul Valiliği, bugün ve yarın için kuvvetli kar yağışının beklendiği, bu nedenle ulaşımda oluşabilecek aksamalar, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli, tedbirli olunması gerektiği uyarısında bulundu.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İstanbul'da Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre, havanın bugün ve yarın aralıklı kar yağışlı, yerel olarak kuvvetli kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kar yağışının meydana getireceği buzlanma ve don olayı ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Rüzgârın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli yer yer kuvvetli fırtına 60-80 Km/saat şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Meydana gelmesi muhtemel ulaşımda aksamalar, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadelerine yer verildi.

YÜZ YÜZE EĞİTİME 17 ŞUBAT'A KADAR ARA VERİLDİ

Öte yandan, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da 17 Şubat Çarşamba günü okullarda yüz yüze eğitimin ertelendiğini duyurdu. Ayrıca, kamu kurumlarında engelli, hamile ve kronik hastalığı bulunanlar da idari izinli sayılacak.

Son Dakika: İstanbul'da kar yağışı nedeniyle yüze yüze eğitime 1 gün daha ara verildi
Son Dakika: İstanbul'da kar yağışı nedeniyle yüze yüze eğitime 1 gün daha ara verildi
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