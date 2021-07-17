Son Dakika | İstanbul'da ilginç olay: "Hatalı park" ihbarına giden polis çalıntı aracı ve uyuşturucu yakaladı
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Son Dakika | İstanbul'da ilginç olay: "Hatalı park" ihbarına giden polis çalıntı aracı ve uyuşturucu yakaladı

Son Dakika | İstanbul'da ilginç olay: 'Hatalı park' ihbarına giden polis çalıntı aracı ve uyuşturucu yakaladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika gelişmesine göre İstanbul'da hırsızlar gözüne kestirdikleri bir aracın ikizini oluşturup, yaklaşık bir sene boyunca uyuşturucu satışında kullandı.

İstanbul'da hırsızlar gözüne kestirdikleri bir aracın ikizini oluşturup, yaklaşık bir sene boyunca uyuşturucu satışında kullandı. Hırsızların akıllara durgunluk veren taktiği ise hatalı parklanma ihbarına giden Kağıthane Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerinin dikkatiyle çözüldü. Araçta yapılan aramada 1.5 kilogram ekstazi hap ele geçirildi.

Olay, geçtiğimiz günlerde Kağıthane Gürsel Mahalledi Işıklı Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde yıkım çalışması yapacak belediye ekipleri, park halinde bulunan 34 CPU 813 plakalı aracın sahibine ulaşmak istedi. Aracın sahibine ulaşamayan işçiler, polisi arayarak hatalı parklanma olduğu yönünde ihbarda bulundu.

Hatalı parklanma ihbarı, hırsızların ikiz araç taktiğini ortaya çıkardı

İhbar üzerine olay yerine Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği, aracı çekmek için bölgeye gitti. Sokak içerisine gelen ekipler, aracın plakasını sorguladı. Ekipler plaka sahibini arayarak aracını çekmesini istedi. Bunun üzerine sahibi aracının Sultanbeyli'deki evinin önünde olduğunu söyledi. Bunun üzerine sorgulamasını sürdüren ekipler, yaklaşık bir yıl önce Üsküdar'dan çalınan 06 ADV 905 plakalı araç olduğunu ve Sultanbeyli'deki araçla aynı olduğunu belirledi.

İkiz araç oluşturup, uyuşturucu sattılar

Ekipler yapılan incelemenin ardından aracı otoparka çekildi. Araç sahibinin anahtarları getirmesi sonucu araç ekipler, otomobilin içinde arama yaptı. Yapılan aramalarda koltuğun altına zulalanmış şekilde 1.5 kilogram ekstazi diye tabir edilen uyuşturucu madde ele geçirildi. Ekipler aracı çalarak ikiz araç oluşturup uyuşturucu satıcılığı yapan şahısları yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı. - İSTANBUL

Son Dakika | İstanbul'da ilginç olay: 'Hatalı park' ihbarına giden polis çalıntı aracı ve uyuşturucu yakaladı
Son Dakika | İstanbul'da ilginç olay: 'Hatalı park' ihbarına giden polis çalıntı aracı ve uyuşturucu yakaladı
Son Dakika | İstanbul'da ilginç olay: 'Hatalı park' ihbarına giden polis çalıntı aracı ve uyuşturucu yakaladı
Son Dakika | İstanbul'da ilginç olay: 'Hatalı park' ihbarına giden polis çalıntı aracı ve uyuşturucu yakaladı
Son Dakika | İstanbul'da ilginç olay: 'Hatalı park' ihbarına giden polis çalıntı aracı ve uyuşturucu yakaladı
Son Dakika | İstanbul'da ilginç olay: 'Hatalı park' ihbarına giden polis çalıntı aracı ve uyuşturucu yakaladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Son Dakika | İstanbul'da ilginç olay: "Hatalı park" ihbarına giden polis çalıntı aracı ve uyuşturucu yakaladı - Haberler
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