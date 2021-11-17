Son Dakika: Düzce'de 5 şiddetinde deprem! Sarsıntı İstanbul'da da hissedildi

Kandilli Rasathanesi'nden gelen bilgilendirmeye göre merkez üssü Düzce olan 5,3 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı İstanbul ve çevresinde de hissedildi. AFAD, ise depremin şiddetini 5 olarak açıkladı.

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