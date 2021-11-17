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Son Dakika: Düzce'de 5 şiddetinde deprem! Sarsıntı İstanbul'da da hissedildi

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Güncel
Son Dakika: Düzce'de 5 şiddetinde deprem! Sarsıntı İstanbul'da da hissedildi

Son dakika! Düzce'de saat 15.40'ta şiddetli bir deprem meydana geldi. AFAD depremin şiddetini 5.0, Kandilli Rasathanesi ise 5.3 olarak duyurdu. Sarsıntı, İstanbul ve çevresinde de hissedildi.

Kandilli Rasathanesi'nden gelen bilgilendirmeye göre merkez üssü Düzce olan 5,3 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı İstanbul ve çevresinde de hissedildi. AFAD, ise depremin şiddetini 5 olarak açıkladı.

Son Dakika: Düzce'de 5 şiddetinde deprem! Sarsıntı İstanbul'da da hissedildi

Ayrıntılar geliyor...

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Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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