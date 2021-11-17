Son Dakika: Düzce'de 5 şiddetinde deprem! Sarsıntı İstanbul'da da hissedildi
Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Güncel
Son dakika! Düzce'de saat 15.40'ta şiddetli bir deprem meydana geldi. AFAD depremin şiddetini 5.0, Kandilli Rasathanesi ise 5.3 olarak duyurdu. Sarsıntı, İstanbul ve çevresinde de hissedildi.
Kandilli Rasathanesi'nden gelen bilgilendirmeye göre merkez üssü Düzce olan 5,3 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı İstanbul ve çevresinde de hissedildi. AFAD, ise depremin şiddetini 5 olarak açıkladı.
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