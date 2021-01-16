Son Dakika! İstanbul'da bu gece ve yarın yoğun kar yağışı bekleniyor, kar kalınlığı 20 - 40 cm arasında olacak
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Son Dakika! İstanbul'da bu gece ve yarın yoğun kar yağışı bekleniyor, kar kalınlığı 20 - 40 cm arasında olacak

16.01.2021 11:53 | Son Güncelleme: 16.01.2021 12:09

Son dakika! Meteoroloji'nin son açıklamasına göre; İstanbul'da bu gece ve yarın yoğun kar yağışı bekleniyor. Kar kalınlığının 20 - 40 cm arasında olması tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara bölgesi için yoğun kar uyarısı yaparken İstanbul'daki kar kalınlığının 20-40 cm arasında beklendiğini açıkladı.

Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Marmara Bölgesinde bugün genellikle yağmur ve karla karışık yağmur şeklinde görülecek yağışların, akşam saatlerinden sonra bölge genelinde, kuzeybatı yönlerden esmesi beklenen kuvvetli rüzgarla birlikte kar yağışına döneceği, Çanakkale'nin doğusu, Balıkesir, Bursa, Yalova, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Bilecik çevrelerinde bu gece ve yarın yoğun kar (20-40 cm) şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

"OLUMSUZLUKLARA KARŞI TEDBİRLİ OLUNMALI"

Kar yağışının meydana getireceği buzlanma ve don olayı ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

DAHA ÖNCE DE UYARMIŞLARDI

İstanbul'da hava durumu, parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu, zamanla karla karışık yağmurlu, akşam saatlerinden sonra kuvvetli ve yer yer yoğun olmak üzere kar yağışlı 6 derece olacak. Meteoroloji, daha önce de bu hafta sonu kentte kar yağışının olacağını ve pazartesiye kadar süreceğini açıklamıştı.

Son Dakika! İstanbul'da bu gece ve yarın yoğun kar yağışı bekleniyor, kar kalınlığı 20 - 40 cm arasında olacak
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