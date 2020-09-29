Son Dakika! İstanbul'da ceviz büyüklüğünde dolu yağışı! Kuvvetli sağanakla birlikte geldi
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Son Dakika! İstanbul'da ceviz büyüklüğünde dolu yağışı! Kuvvetli sağanakla birlikte geldi

29.09.2020 12:25 | Son Güncelleme: 29.09.2020 13:13

Son dakika! İstanbul için sabah saatlerinde yapılan "sarı kod"lu uyarıdan sonra beklenen sağanak ve dolu yağışı başladı. Pek çok ilçede etkili olan dolu yağışıyla birlikte ortalık beyaza büründü.

İstanbul'da Meteoroloji'nin yaptığı uyarıların ardından beklenen yağış başladı. Avrupa yakası başta olmak üzere kuvvetli yağışın beklendiği kaydedilen açıklamada ani sel ve su baskınlarına karşın uyarıda bulunuldu. Kimi ilçelerde ceviz büyüklüğünde dolu yağışı görüldü.

DOLU VE SAĞANAK YAĞIŞ BAŞLADI

Meteoroloji'den alınan bilgiye göre, İstanbul'un güneybatısını vurması beklenen süper hücrelerin özellikle kıyı kesimlere şiddetli fırtına, kuvvetli yağış ve dolu bırakması bekleniyordu. Daha önce uyarılan Silivri, Büyükçekmece, Çatalca, Arnavutköy çevrelerinde ve Anadolu yakasının kimi bölgelerinde 12.30 itibariyle şiddetli yağmur ve dolu yağışı başladı.

Son Dakika! İstanbul'da beklenen sağanak yağış ve dolu başladı, Meteoroloji'den sel ve su baskını uyarısı geldi

YER YER FIRTINA BEKLENİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının yağış alan yerlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güney ve batı, doğu bölgelerde kuzey ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinde Marmara'nın güneydoğusu, İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu'nun batısı ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli (40-70 km/sa) ve yer yer fırtına şeklinde (70-90 km/sa) esmesi bekleniyor.

Son Dakika! İstanbul'da beklenen sağanak yağış ve dolu başladı, Meteoroloji'den sel ve su baskını uyarısı geldi

11 KENT UYARILDI

Yağışların; öğleden sonra ve akşam saatlerinde Kütahya, Sakarya, Zonguldak, Bartın, Bolu, Düzce, Karabük, Kastamonu, Eskişehir ve Çankırı çevreleri ile Ankara'nın kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması (21-50 kg/m2) bekleniyor.

Son Dakika! İstanbul'da ceviz büyüklüğünde dolu yağışı! Kuvvetli sağanakla birlikte geldi

İSTANBUL İÇİN SAAT VERİLDİ

Meteoroloji'den yapılan uyarıya göre, 12.20-14.00 saatleri arasında İstanbul Boğazı çevreleri ve Anadolu Yakasında beklenen gök gürültülü sağanak yağış geçişlerinin yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istenmişti.

Son Dakika! İstanbul'da ceviz büyüklüğünde dolu yağışı! Kuvvetli sağanakla birlikte geldi

SEMT PAZARINI SEL BASTI

Arnavutköy'de ise sağanak yağış sele neden oldu. Semt pazarının da bulunduğu sokaklar nehre dönerken vatandaşlar zor anlar yaşadı. O anlar kameralara yansıdı. Mimar Sinan Caddesi'nde Salı günleri kurulan semt pazarında aşırı yağış nedeniyle yağmur giderlerinin tıkandığı pazar alanını bir anda sel bastı. Pazar kurulan cadde ve sokaklar nehre dönerken pazardakiler zor anlar yaşadı.

Son Dakika! İstanbul'da ceviz büyüklüğünde dolu yağışı! Kuvvetli sağanakla birlikte geldi
Son Dakika! İstanbul'da ceviz büyüklüğünde dolu yağışı! Kuvvetli sağanakla birlikte geldi
Haber Yorumları (9)
DURMAK YOK ÇAMUR ATMAYA DEVAM: yndaş ve ylaka arkadaşlar fırsat bu fırsat istanbulda su basan yerleri hemen haber yapalım bu millet oraları yirmibeş senede bizim düzeltmediğimizi nasıl olsa anlamazlar birinizde gitsin bakın imamoğlu geçenki gibi tatildemi kameralar hücuuummm
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AAA: YAĞSIN. BEREKETTİR. . .
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6.FİLO: ALLAH başınıza taş yağacak mesajı veriyor. Bazıları ortaya çıkar şu zamanda bu zamanda dolu bekleniyor diye yorumlar yaparlar, aynı depremciler gibi. . Doğal afetler ne zaman yaşanır kul bilemez.
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