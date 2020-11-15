Son Dakika! Osmanlı'dan beri ayakta duran İstanbul'daki Vaniköy Camisi'nde yangın çıktı
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Son Dakika! Osmanlı'dan beri ayakta duran İstanbul'daki Vaniköy Camisi'nde yangın çıktı

15.11.2020 13:31 | Son Güncelleme: 15.11.2020 14:23

Son dakika! İstanbul Çengelköy'deki Vaniköy Camisi'nde yangın çıktı. Denizden ve havadan müdahale edilen yangının, bir saatlik çalışma sonrası kontrol altına alındığı belirtildi.

İstanbul'un Üsküdar ilçesi, Kandilli Mahallesi, Vaniköy Caddesi üzerinde yer alan ve Osmanlı Dönemi'nden kalma tarihi Vaniköy Camii'sinde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

BÖLGEYE İTFAİYE EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Tarihi camide çıkan yangını kontrol altına almak için bölgeye çok sayıda itfaiye aracı sevk edildi. Yangın kısa sürede bütün camiyi sardı.

VALİLİK: SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İstanbul Valiliği, Vaniköy Camisi'ndeki yangınla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi. Açıklamada, 13.30'da çıkan yangına denizden ve karadan müdahale edilerek kontrol altına alındığı yer aldı.

Yangından ilk görüntüler:

Son Dakika! Osmanlı'dan beri ayakta duran İstanbul'daki Vaniköy Camisi'nde yangın çıktı
Son Dakika! Osmanlı'dan beri ayakta duran İstanbul'daki Vaniköy Camisi'nde yangın çıktı
Son Dakika! Osmanlı'dan beri ayakta duran İstanbul'daki Vaniköy Camisi'nde yangın çıktı
Son Dakika! Osmanlı'dan beri ayakta duran İstanbul'daki Vaniköy Camisi'nde yangın çıktı

Ayrıntılar geliyor...

Son Dakika! Osmanlı'dan beri ayakta duran İstanbul'daki Vaniköy Camisi'nde yangın çıktı
Haber Yorumları (5)
RANT: manzarası güzel kim bilir hangi kem göz dikildi
Cevap Yaz Yayından Kaldır
SAFLAR SIMSIKI: Camiyi yakan cehennem köpekleridir.
Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
CİMBOMLU: bilerek yakildi.
Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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